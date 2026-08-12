ZiyaretteİEZB Başkanı Serkan Kırmızı ve Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da hazır bulundu. İskele Küçük Esnaf ve Sanayi Sitesi’nin sorunlarının çözümü ve bölgenin geleceğe daha güçlü hazırlanması amacıyla güç birliğine gidildi. Görüşmede konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Sanayi Sitesi’ni güç birliği ile düzenleyeceklerini, geliştireceklerini ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlayacaklarını ifade ederek, belediye ve esnaf örgütlerinin koordineli çalışması ile bölgenin gelişimine önemli katkı sağlanacağını söyledi.

İSKELE SANAYİ SİTESİ İÇİN İSKELE BELEDİYESİ, KTEZO İLE İEZB ARASINDA GÜÇ BİRLİĞİ’NE VARILDI.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İEZB ve KTEZO ile İskele Küçük Esnaf ve Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnaflarla geniş katılımlı bir toplantıda bir araya geldiler. Toplantıda, sanayi sitesinin mevcut durumu değerlendirilirken esnafın talep, öneri ve beklentileri de doğrudan dinlendi. Görüşmede ayrıca; İskele Sanayisi – Karpaz Anayolu bağlantısı, Sanayi Sitesi’nin genişleme projesi, Sanayi Sitesi Yeşil Alan Projesi ile kaldırım, çöp toplama ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere bölgenin altyapısı ve gelişimine yönelik önemli başlıklar ele alındı.

SADIKOĞLU: “GÜÇ BİRLİĞİYLE İSKELE SANAYİSİNİ BİRLİKTE GELİŞTİRECEĞİZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, toplantıda gündeme gelen başlıklarla ilgili yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Sanayi bölgesinin gelişimine yönelik her türlü çalışmaya belediye olarak destek vermeye devam edeceklerini belirten Sadıkoğlu, kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Sadıkoğlu, ortak akıl ve güç birliğiyle İskele Sanayi Sitesi’nin sorunlarının çözülebileceğini vurgulayarak, kurulan İskele Sanayi Komitesi’nin vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayacağını ifade etti. “İskele Sanayi Sitesi’ni hep birlikte düzenleyecek, geliştirecek ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlayacağız.” diyen Sadıkoğlu, belediye ve esnaf örgütlerinin koordineli çalışmasının bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

İSKELE SANAYİ KOMİTESİ KURULDU

Toplantının önemli sonuçlarından biri de İskele Sanayi Komitesi’nin kurulması oldu.

İskele Belediyesi, KTEZO ve İEZB’nin ortak iş birliğiyle oluşturulan komite; sanayi sitesindeki sorunların düzenli olarak takip edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve projelerin koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirecek. Komitenin belirli aralıklarla toplanarak gündemdeki konuları değerlendirmesi ve çözüm odaklı adımların hızla hayata geçirilmesi hedefleniyor.