Planla ilgili olarak Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi teknik ekipleri çalışmalarını tamamlayıp Birleşik Kurula sunuldu. 19 Aralık tarihine kadar Birleşik Kurulun çalışmaları tamamlaması ve belediye meclislerinde değişikliklerin onaylanması ile birlikte 20 Aralık’ta Başkent Lefkoşa İmar planı değişikliğinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Konuyla ilgili tüm paydaşların katılımı ile birlikte gelinen aşama ve halkın beklentilerinin de dahil olduğu değişiklik önerisi raporu belediye başkanları ve teknik ekiplerin bilgisine sunuldu.

Toplantıda LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ve kurumların yetkili kişileri yer alırken, şehir plancıları yanında ilgili sivil toplum örgütü temsilcileri de bulundu.

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan konuşmalarında iş birliği içerisinde yapılan yoğun çalışmalar için tüm paydaşlara teşekkür ettiler.

Hüseyin Amcaoğlu: “Biz belediye olarak kamusal talepleri ortaya koyduk. Ulaşım, eğitim, sağlık ve spor alanları önerilerimizi sunduk”

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 12 yıl sonra değişiklik sürecini başlattıklarını ve uzun zamandır teknik ekiplerle çalışıldığını ifade ederek, herkesi memnun etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Amcaoğlu, “Biz belediye olarak kamusal talepleri ortaya koyduk. Ulaşım, eğitim, sağlık ve spor alanları önerilerimizi sunduk. Bireysel talepler de vardı ve mantıklı olanlara olumlu yaklaşıldı” dedi. Olmazsa olmaz talepleri bulunduğunu ve bunların dikkate alınıp alınmadığına bakacaklarını ifade eden Amcaoğlu, emek koyan herkese teşekkür etti.

Mehmet Harmancı: “2012 yılında adaletsizliğe yol açan bir plan ortaya çıkmıştı”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Yorgun dünyamızda ve ağır savaşlar yaşamış ülkemizde ikiye bölünmüş Başkent’in imar planının 4. revizyonu için yeniden bir araya geldik” diyerek sözlerine başladı.

İmar Planı çalışmalarının 1979 yılında başladığını ve 2001 yılında sürecin yasallaştığını ifade ederek, 2012 yılında kentin kimlik değiştirici şekilde bozulduğunu ortaya koydu. “O tarihte 4 katlı binaların yanına 11 katlı binalar yapıldı, adaletsizliğin hüküm sürdüğü değişiklik ve rantın belli başlı kesime dağıtıldığı bir plan ortaya çıktı.” diyen Başkan Harmancı, bunun halen ciddi bir problem olarak önlerinde durduğunu vurguladı.

“LTB sınırları içerisinde toplam öğrenci sayısı 64,498, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Değirmenli bölgesinde öğrenci sayısı ikişer binin üzerinde”

Konuşmasında şehirleri planlayabilmek için nüfusun biliniyor olması gerektiği üzerinde duran Başkan Harmancı, ülke olarak hala nüfus tartışma ve problemleri yaşadıklarını belirterek çarpıcı rakamlar paylaştı.

Şehirlerin çok kalabalıklaştığını, Lefkoşa’dan Gönyeli’ye gidebilmenin rutin bir zamanda 5 dakika olması gerekirken, bunun neredeyse 1 saati aşan bir süreye çıktığını, son 3 haftada ise trafikte heba edilen zamanla birlikte olayın cinnet boyutuna ulaştığını ifade etti.

Bunun en önemli nedenleri arasında nüfus ve eğitim plansızlığının yer aldığını, Lefkoşa il sınırları içerisinde 10 üniversite olduğunu belirten Başkan Harmancı, LTB sınırları içerisinde toplam öğrenci sayısının 64,498 olduğunu Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Değirmenlik Akıncılar Belediye sınırları içerisinde de ikişer binin üzerinde öğrenci olduğunu aktardı.

“Modern trafik uygulamalarına ihtiyacımız var ancak LTB olarak 10 yıldır T izni dahi alamıyoruz”

Başkan Harmancı, “Belli başlı bölgelerde kenti yoğunlaştırmamız ve nüfusun bir kısmını bu bölgelerde yükselterek almamız gerek.” dedi. Bu adımın modern trafik uygulamaları ile desteklemesi gerektiğini, ancak belediye olarak 10 yıldır T izni dahi alamadıklarını, zamanında T izinlerinin satılmasından ötürü bugün halen başkent belediyesinin taşımacılık izni alamayan bir belediye durumuna getirildiğini söyledi.

“Aklın yolu hafif raylı sistemlere geçişi bütünlükçü bir şekilde ve el birliği ile sağlamaktır”

Başkan Harmancı çözüm önerilerini sunduğu konuşmasına şöyle devam etti: “Akıl yolu hafif raylı sistemlere geçişi bütünlükçü bir şekilde ve el birliği ile sağlamaktı. Yıllık 300 milyon litre akaryakıt satılıyor. Sadece araçlar için aylık 42 milyon litrelik tüketim var, bunun sadece 2 TL’sinin toplu taşımaya konulması ile 600 milyon TL’yi bulabilecek yıllık bütçenin oluşturulabilir. Her üniversite öğrencisinin de toplu taşımaya katkı sağlaması ile 250 milyon sterline 25 kilometrelik tramvay sistemini kurabilir.”

“Merkezi iş alanları ve Surlariçi stratejik planının da bu planla birlikte yasallaşıyor olması bizi mutlu etti”

Şehirlerin iklim değişikliği krizi ile mücadelesinde planın önemli açılım getirdiğine işaret eden Başkan Harmancı planın aynı zamanda merhalelere uğraması sebebi ile dört dörtlük bir beklenti içinde olmadıklarını da söyledi. “Elbette şehirlerimiz için beklentilerimiz vardır ve hepsi de kamusal taleplerdir. Bizi LTB olarak mutlu eden uzun zamandır üzerinde çalıştığımız merkezi iş alanları ve Surlariçi stratejik planının da bu planla birlikte yasallaşıyor olmasıdır” diyerek sözlerini tamamladı.