Lefke Merkez ve bölgesinden katılımla, mitinge dönen etkinlikte, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, bakanlar, milletvekilleri, bölge örgütleri ve çevre halkı katılım gösterdi.

Renkli ve samimi görüntülere sahne olan etkinlikte, Ali Başman’a uzun süreli alkışla destek verildi.

ÖZGEY

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, yoğun katılım ve kendilerine her zamanki gibi gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Özgey, “ Önemli bir seçimin arifesindeyiz. Lefke, gücünü gösterecek, güneşi batıdan yükseltecek. Ali Başman kardeşimize gerekli desteği verecek. O da seçildikten sonra Lefke’nin beklentilerini hemen gündemine alacak. Diğer kardeşlerimiz gibi o da meclisteki sesimiz olacak” diye konuştu.

BAŞMAN

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da Lefke’de karşılaştığı muhteşem buluşma ve kucaklaşma için İlçe Başkanı Adil Özgey’e ve yönetime teşekkür etti.

UBP’de başta Genel Başkan Üstel olmak üzere, herkesin kendisi için canla başla çalışmasınından hem onur duyduğunu hem de sorumluluk verdiğini belirten Başman, “ Iskele’ye gidiyoruz aynı sevgi… Karpaz’da aynı… Mesarya’da da öyle… Dün akşam Lefkoşa Surlariçi’ni inlettik. Bugün Lefke’yi… Adaydık… Kardeş olduk… Kolkola, hep birlikte yeni bir zafere, her bölgeden aldığımız güçle ilerliyoruz” diye konuştu.

Kısa süreli hükumetlerin yarattığı ekonomik sıkıntıların ülkeye ciddi zarar verdiğine işaret eden Başman, “ Son 10 yılda, yine UBP’nin bazı büyük icraatları ve günübirlik işler dışında, kalıcı reformlar hayata geçmedi, refah düzeyini yükseltecek hamleler yapılamadı. 2027’ye kadar kesintisiz hizmet için, 25 haziranda 25’inci milletvekilliğini kazanalım, UBP’nin iktidarını perçinleyelim” dedi.

Başman” 2027 kadar kesintisi hizmet, kalıcı reformlar için 25 Haziran önemli bir fırsat, bu fırsatı geri çevirmeyelim, ülkeyi seçimden seçime sürüklemek yerine, istikrarın kapısını açalım” diye ekledi.

Başman, “ Oy isterken Alnım açık, başım dik… Sadece ve sadece beni seven bu halka, hizmetle, çok çalışarak sevgimi göstermek istiyorum. Takdirinizi bekliyorum. Lefke’ye şimdiden teşekkür ediyorum. Hayır dualarınızı aldık. Yolumuz açık olsun…” şeklinde konuştu

ÜSTEL

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de UBP için her zaman ayrı bir değerde olan Lefke’de bulunmamın, vatandaşla bir kez daha buluşmanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Üstel, “ Lefke yine sağlam temeller üzerinde… İlçe Örgütümüz, bölge örgütlerimiz aktif… Seçime sayılı günler kaldı. Daha da canlanacağız. Batıdan gücümüzü Lefkeden alacağız” dedi.

Ali Başman için Lefke’den büyük destek beklediklerini vurgulayan Üstel, “ Ali Başman kardeşimiz, büyük bir özveride bulundu. Ülkesi için, insanı için işini gücünü bırakıp, bize yardımcı olmaya karar verdi. Bizimle bu yola çıktı. Onu meclise taşıyalım. Kalıcı İstikrara 25.inci milletvekili ile adım atalım” şeklinde konuştu.

Hükümetin bir yılının geride kaldığına işaret eden Üstel,

“Ne söz verdiysek birer yapmaya başladık. Sizden alacağımız destekle hepsini yapmaya devam edeceğiz”dedi.

KKTC için tarihi öneme sahip projeleri Anavatan Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirmekte olduklarını belirten Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretlerinde somut desteği bir kez daha hissettiklerini söyledi.

Yeni Ercan’ın 20 Temmuz’da açılacağı müjdesini hatırlatan Üstel, “ Ercan’ın açılmasının sadece ilk imaj olarak değil, ülke ekonomisine de büyük katkısı olacağını, uçak biletlerinde önemli ucuzlama da beklediklerini kaydetti.

Gençlere sosyal konut, kırsal kesim arsası, düşük faizli kredi uygulamasının devam edeceğini belirten Üstel, “ Biz görevimizi yapıyoruz. 25 Haziran’da sıra sizlerde… Ali Başman kardeşimizi milletvekili seçelim, gücümüzü artıralım, durmadan çalışalım, KKTC için refah dolu bir geleceği birlikte yaratalım” dedi