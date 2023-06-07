Dernek Başkanı Sebahattin Kurt, Ali Başman’ı aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Anavatan Türkiye - KKTC birlikteliği için verdiği öneme vurgu yaptı.

Ali Başman da 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs’ta sağlanan daimi güvenlik sonrası, oluşan devlet yapısı altında Anavatan Türkiye’den kardeşleriyle kader birlikteliği yaptıklarını söyledi.

Anavatan Türkiye’de son yapılan seçimler sonrası kurulan yeni hükümetin hayırlı olmasını dileyen Başman, “ Anavatan Türkiye’mizin diplomatik ve ekonomik gücü, bizim de gücümüz. Yeni dönemde, Türkiye’nin bölgesel gücü arttıkça, bizim de gücümüz artacak, kalkınma hedeflerimize varışımız kolaylaşacaktır” dedi.