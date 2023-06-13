Adaylığınızla ilgili olumsuz bir durumla karşılaştınız mı sorusuna Başman, “ Bilakis, her geçen gün büyüyen bir sevgi var saygı var. Kucaklama var. BU da beni çok heyecanlandırıyor ve onurlandırıyor. İnsanlarımızın beklentileri var. İş dünyası, ticari hayatın sıkıntıları biliyoruz. Orada çalışan insanların da sıkıntılarını biliyoruz. Bu birikimi insanımız hissediyor, bize güvendiğini belli ediyor” dedi.

Başman, “Özellikle kırsalda gördüğümüz ilgi, bizi mutlu çok ediyor. Hatta benim yıllarca ofis hayatım oldu ama buna rağmen her bölgede çok büyük bir ilgi var” diye ekledi.

İnsanların dertlerini dinlemenin, çözüm bulmanın siyaset ötesi bir durum olduğunu belirten Başman, ekonomik ve alım gücü ile ilgili sorunlara çözüm bulabilecek görüşleri olduğunu kaydetti.

Başman soru üzerine, “ Meclise yeni bir vizyon katacağıma inanıyorum. Tek amacım hizmet, meclise, UBP’nin meclisteki gücüne güç katmak” dedi.

Başman, mecliste, ekonomik sorunlara, alım gücünü artırmaya yönelik formülasyonlara parmak basacağını, fark yaratmak istediğini, UBP’nin 25 Milletvekili olarak sorunların üstesinden birlikte gelme güçleri olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, Mali protokol ile KKTC’ye yine ciddi ve büyük yatırımlar yapacağına işaret eden Başman, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği önemli mesajlara dikkat çekti.

Ana tüketim maddelerinin bazılarında KDV’nin geçici sıfırlanması ve bazı fonlarda indirime gidilmesi için hükümetin çalışmalarını sürdüğünü belirten Başman, “Bizim de yeni dönemde piyasayı rahatlatacak ciddi önerilerimiz var, birikimimiz var. Çaba harcayacağız, hep beraber çalışacağız, iş yapacağız hayata geçireceğiz” dedi.