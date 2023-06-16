Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Ali Başman, bugün beraberindeki heyet ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

Başman, ziyaretinde DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulun Başkanı Erdal Özcenk ile görüşerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı, akademisyenler, personel ve öğrencilerle sohbet ett.

Başman, DAÜ’nün KKTC’nin dünyaya açılan bir markası olduğuna işaret ederek tanıtımında ve ekonomik yapılanmasında önemli bir rolü olduğuna vurgu yaptı.

Başman, “Burası sadece bir akademik çalışmanın, bilimsel eğitimin yuvası değil, bu devletin tarihi ile özdeşleşmiş bir marka gibi… Buraya her zaman gözbebeğimiz gibi bakacağız. İdari açıdan ekonomik açıdan elimizden gelen katkıyı her zaman koyacağız” dedi.