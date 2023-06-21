Başman ziyarette, hastane personeli ve hekimlerle bir araya geldi.

Personel, Ali Başman ile fotoğraf da çektirdi…

Başman, ziyareti vesilesiyle, zor çalışma koşullarına rağmen kendisine gösterilen nezaket ve ilgiden çok duygulandığını söyledi ve teşekkür etti.

Ali Başman, “ İnsana doğrudan hizmet ya da insan odaklı hizmet. İşte bu tanım sağlık personelimizi tarif ediyor. 7 gün 24 saat zor koşullarda, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi herkes tarafından takdir edilmesi gereken bir durumdur. Tüm sağlık personelimize, hekimlerimize, bu zor ama onurlu görevde başarılar diliyorum. Bakanlığımızla, Sayın Bakanımızla işbirliği içersinde, elimizden gelen katkıyı onlara sağlamayı, siyasi değil, insani bir görev olarak görüyorum” dedi.