UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, geniş kapsamlı bölge gezilerine Girne ile devam etti.

Başman, UBP Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, UBP İlçe Başkanı Bülent Kutay, bakanlar, milletvekilleri ve örgüt temsilcileri eşliğinde, gün içinde Girne’nin doğusundan başlayıp batısına yönelen uzun soluklu köy gezisine imza attı.

Taşkent, Dikmen, Boğaz, Pınarbaşı, Dağyolu, Göçeri, Şirinevler, Kozanköy, Hisarköy, Çamlıbel, Tepebaşı ve Akdeniz Köyü’nü ziyaret eden Başman ve UBP’liler, vatandaşlarla bir araya geldiler.

Her köyde, her bölgede, gencinden yaşlısına, yoğun katılımlı toplantılarda, vatandaşa hitap edilirken, sorular yanıtlandı, beklentiler dinlendi, çözüm önerileri paylaşıldı.

KUTAY

UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, ziyaretler sırasında, bölge halkından Ali Başman için güçlü destek istediklerini belirterek, “Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin ve bizlerin çabalarıyla, bölgemiz seçime hazır. Son bir hafta daha çok çalışacağız. Bu seçimden daha güçlü çıkacağız. UBP’nin güneşini daha da aydınlatacağız” dedi.

BEROVA

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova da, 25 Haziran’da 25’inci milletvekili talebinin gerekçelerini anlatırken, “Meclis’te 25 UBP milletvekili ile birlikte olmak, başlı başına siyasi bir güç demek. Daha kararlı, daha pragmatik adımlar demek. Ali Başman kardeşimizle daha da güçlü olacağız. İnsanımız için daha çok iş yapacağız” ifadelerini kullandı.

ALTUĞRA

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, Ali Başman için vatandaşların desteğini isterken, “UBP nice zaferle kazandı. Şimdi zafer katsayımızı artırmak zamanı. Ali Başman arkadaşımıza güçlü destek verelim, 2027’ye kadar kesintisiz hizmetin kapısını açalım” diye konuştu.

KÜÇÜK

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük de, UBP’nin tüm gücüyle seçime hazırlandığını ifade ederek, “25 Haziran’da Meclis’teki gücümüze güç katıp, 25 milletvekili ile istikrarlı bir yapıda, ülkemize hizmet etmek için sizden desteğinizi, Ali Başman’ı meclise göndermenizi istiyoruz” dedi.

BAŞMAN

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, bölge gezilerinde, memleketin kokusunu ve insanının sıcaklığını, Akdeniz’in havasını iyice hissetmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Köylerin arasından geçerken, camdan dışarı baktığım zaman hep aynı şeyi düşünüyorum. İnsanımız güzel, memleketimiz güzel. Daha güzelini hak ediyor. İyi ki diyorum… İyi ki bu yola çıktık. Güzel dostlarımızla, partimizle, başkanımızla bu yollara koyulduk ve sizlerle buluştuk” dedi.

Seçime bir hafta kala, yelkenleri doldurduklarını, tam yol ileriye yol aldıklarını ifade eden Başman, “Gün geçtikçe daha da güçlendik, daha da büyüdük. Köyde, şehirde, insanımız bizlerle. Bizden beklentisi var. Gözlerinden, sarılmasından, kucak açışından bunu anlıyorum. Merak etmeyin, bu UBP’nin bu 25 Milletvekilinin altından kalkamayacağı sorun yok” dedi.

İnsanların her bölge ziyaretinde kendisine doğal olarak, güncel şartlar gereği ekonomi ve mali sorular yönelttiğini ifade eden Başman, “Burada fazla teknik detaylarla, rakamlarla uzun uzun konuşmaya gerek yok. Arkadaşlarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, sizler için 7 gün 24 saat zaten çalışıyor. Sizin de desteğinizle, benimle 25 milletvekili olacağız. Çok daha güçlü olacağız. Çok daha kolay adımlar atacağız. Fikirlerimizle, deneyimlerimizle, ekonominin çarklarını daha güçlü döndüreceğiz” diye konuştu.

Köylünün, çiftçinin, üreticinin hem ekonomik hem de kültürel açıdan bu ülkenin temel taşı olduğuna işaret eden Başman, hükümetin üretici destekleri ile ilgili attığı ve atacağı adımlar olduğuna işaret etti.

Kırsal’da gençlerin beklentilerini taleplerini yakından bildiklerini belirten Başman, “Gençler için Kırsal kesim arsası uygulaması zaten devam ediyor. Gençlere ilk evim kredisi ve kendi işini açması, istihdam yaratılması için hükümetimiz çalışmalarımızı paylaştı” dedi.