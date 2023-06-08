Esnafla sohbet eden Başman, başarı dileklerini kabul etti; güçlü ekonomi güçlü KKTC için esnafa destek sözü verdi.

Ali Başman ve UBP Heyeti, Girne seçim turu kapsamında Edremit Köyü’nü de ziyaret etti.

Bölge halkının sıcak karşılaması ve yakın ilgisine teşekkür eden Başman, her geçen gün güçlendiklerini, UBP’nin örgütsel yapısının gücünü her bölgede artırmaya devam ettiğini söyledi.

UBP olarak 25 Haziran’da 25’inci milletvekilini istediklerini vurgulayan Başman, “ Hep anlatıyoruz ve halkımız her geçen gün bunu gayet iyi görüyor, biliyor. Halkımız, siyasi İstikrar istiyor. Ekonomik kalkınma ve refah istiyor. Bütün bunları yapabilecek yegane güç UBP’dir. Mecliste 25 olmuş bir UBP ile kalıcı istikrar ve ekonomik kalkınma kaçınılmaz olacaktır. Bu desteği bize verirseniz, bütün bilgi birikimlerimizi, insanımızın refahı için kullanmaya hep birlikte hazırız” dedi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan başta olmak üzere tüm bakanlar ve milletvekilleri ile tüm örgütsel gücün sahaya indiğini ve yoğun çalıştığını vurgulayan Başman, “ Kendimize güveniyoruz. Seçimi kazanacağız” diye konuştu