Başman, Narenciye Üreticileri ile bir araya gelerek, narenciye ihracatının gelişmesi ile ilgili görüş alış verişinde de bulundu.

Güzelyurt Açık Pazar ve Sanayi Bölgesi ziyareti sırasında, esnafın güncel ekonomik durumla ilgili beklentilerini dinleyen Başman, “ Esnafın halinden esnaf anlar dersem yanlış olmaz sanırım. Esnaflık bize babadan kalma bir meslek. Yıllarca ticaret yaptık. Kimsenin hakkını yemedik. Devletimize vergimizi verdik. Temel kuraldır. Ekonomi, esnafla ayakta durur. Esnaf güçlüyse, KOBİ güçlüyse, üretici güçlüyse, hayvancı güçlüyse ekonomi de güçlüdür. Güzelyurt’un üreten insanlarının gücüne güç katmak için elimizden geleni yapacağız. Meclis’te, yasamada sizler için elimden gelen katkıyı koyacağım. Bunun sözünü veriyorum. ” dedi.

Ekonominin siyasi istikrarla yönetilmesinin şart olduğunu vurgulayan Başman, UBP’nin 25 Milletvekili ile ülkede siyasi istikrarı yakalayabilecek yegane parti olduğuna işaret etti ve “ Bu imkanı bizlere verin. Sizin gücünüzle daha güçlü olalım. Esnafımız için, üreticimiz için, çalışanlarımız, emeklilerimiz için daha çok iş yapalım” diye konuştu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de Başman’la birlikte ziyaret ettiği Narenciye Üreticleri Birliği’nde, önemli mesajlar verdi.

Üstel, “ Narenciye üreticilerimizin taleplerine her zaman olumlu yaklaştık, elimizden gelen katkıyı verdik, vermeye devam edeceğiz. Yeri gelmişken söylemek istiyorum. Ağaçta kalan hasadı 20 günde bitireceğiz. Sulama teşviğini 8 liraya çıkarmıştık. Yeni bir düzenleme yapacağız. Bu seçim sözü değil…” dedi.