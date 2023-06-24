UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, diğer siyasi parti adayları ile birlikte BRT’nin özel yayını “SEÇİM ARENASI” adlı canlı yayın programına katılarak, soruları yanıtladı.

Başman, adaylık gerekçesini ve seçim vizyonunu kamuoyu ile paylaşırken, hükümete ve UBP icraatlarına yönelik eleştirileri de yanıtlamaktan da kaçınmadı.

Adaylığının temel gerekçesi ile ilgili “siyasette istikrarsızlık” ifadesini kullanan Başman şöyle devam etti:

Çok istikrarsız kısa süreli hükümetler döneminden geçtik. İş dünyası içinde, kamu disiplininde, ekonomi yönetiminde, en büyük sıkıntı, bu kısa süreli hükümetler döneminde yaşandı. Bu seçim, kısa hükümet dönemlerinin sona ermesi için önemli bir fırsat. 2027’ye kadar iktidarda kalıp, ülke ekonomisi ve finans yönetimi açısından işler yapılmasına yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. İstikrarlı bir siyasi dönemin başlangıcını yapabiliriz. Adaylık gerekçemin temelinde bu amaç yatıyor. Adaylığımın itici gücü, kazanma gücü ise elbette partimiz, örgütümüz ve 24 Milletvekilimizdir…

2027’ye kadar, kesintisiz, seçimsiz, zaman kaybı olmayacak dönem içinde, ülke ekonomisine nefes aldıracak, önemli yasaları hazırlamak gerektiğini vurgulayan Başman, seçilir seçilmez, bunların hayata geçmesi için hükümetteki arkadaşlarına yardımcı olmaya başlayacağını söyledi.

Program sırasında, hükümete ve UBP icraatlarına yönelik eleştirileri yanıtlarken de Başman, bir adayın seçimler boşuna yapılıyor sözüne karşılık olarak “Seçimler Anayasa gereği yapılması gerekiyor. Masraf olmasını kimse istemiyor. Ancak, ara seçimle, en azından 2027’ye kadar ülkeye kesintisiz hizmet fırsatı doğuyor” dedi.

KIB-TEK ile ilgili hükümeti eleştiren CTP’nin geçmişte AKSA ile sözleşme imzaladığını hatırlatan Başman, Euro’ya geçiş konusunda ise “Maaşlara yüzde yüze yakın Hayat Pahalılığı ödeneği yansıtıldı. Euro’ya geçilseydi, şimdi daha dezavantajlı bir durum ortaya çıkardı. Ayrıca Euro'ya geçiş muhasebe açısından mümkün değildir. Siyaseten de mümkün değildir” diye konuştu

Başman, “32 yıllık mesleki tecrübemiz siyasete katkı koymaya yeterli. Dövizdeki dalgalanma ile ilgili hükümetimiz önemli adımlar atmıştır. Devamı gelecek. Evimize giren ana tüketim gruplarının fonlarının aşağı çekilmesini şahsen ben önerdim. Daha yapılacak işler var” şeklinde konuştu

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile 9.5 milyar TL'lik Mali Protokolün, mevcut ekonomik şartlarda çok değerli olduğuna vurgu yapan Başman, Euro'ya geçiş diyenler, neden 2018'de yapmadılar merak ediyorum” diye ekledi.

Ülkede en önemli sorun olarak “gençlerimizin geleceği” vurgusu yapan Başman, gençlerin istikbalinin öncelikli konu olduğunu söyledi.

Barınma ve istihdam planlamasına önem vermeye devam edeceklerini belirten Başman, İlk Evim Kredisinin önemli bir adım olduğunu, hükümetin benzer adımlar atmasına ve fikirler geliştirmesine elinden gelen katkıyı koyacağını söyledi.

Başman, “Ekonomi ve finans yönetimini geliştirebiliriz. Bazı küçük dokunuşlar gerekiyor. Halkımızın güçlü desteğini talep ediyoruz. Güçlü destekle, iş yapmak istiyoruz” dedi.