Kendisine eşlik eden kalabalık bir UBP Grubu ile Girne Bölgesi’nde kapsamlı bir seçim gezisi gerçekleştiren Başman, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi, belediye yönetiminden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Ardından Girne Emekliler Cemiyeti’ne geçen Başman, emeklilerle sohbet etti, tavsiyelerini dinledi.



Ali Başman, bilgi hazinesi olarak tanımladığı emeklilerin, maddi ve soysal taleplerinin takipçisi olacağını, ülkenin geçmiş deneyimlerinin unutulamayacağını söyledi.

Başman, Girne Merkez turuna çarşı ile devam etti. Girne Çarşısı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başman’a çarşıda da yoğun ilgi ve alaka gösterildi.

Ali Başman, esnaflıktan gelme bir ailenin üyesi olduğuna işaret ederek, “ Kimse merak etmesin. Meclis’te en çok ekonomiyi ayakta tutanların sesi olacağım” dedi.

Başman, ardından Doğanköy’e daha sonra da Beylerbeyi’ne geçti…



Vatandaşların sevgi gösterisi eşliğinde gezilerini gerçekleştiren Ali Başman, “ Böylesine ilgi ve alakaya layık olmaya çalışıyoruz. Seçilmemize, halkımızın takdirine, bize onurlu görevi tevdi etmesine artık sayılı saatler kaldı. 2027’ye kadar çok çalışacağız. Önce istikrar, sonra 2027’de tek başına iktidar. Haydi, durmak yok” şeklinde konuştu.