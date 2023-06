Başman, Lefkoşa’da sırasıyla, Yakın Doğu Üniversitesi, Alayköy ve Sanayi Bölgesi, Yılmazköy’ü ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştirdi, vizyonunu anlattı.

Başman, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla ekonomik, eğitim, enerji ve siyasetin diğer gündemi ile ilgili sohbetler de gerçekleştirdi, soruları yanıtladı.

Seçime son bir hafta kala, her bölgeden, her kesimden, her meslekten, geniş bir yelpazeden insanlarla bir arada olduklarını belirten Başman, giderek büyüyen bir desteğin verdiği güçle, yollarına devam ettiklerini söyledi

Başman, ülkenin her bölgesinde, özellikle sanayi bölgelerine ziyaretiyle ayrı bir önem verdiklerini gösterdiklerini ifade etti.

Başman, “ Üreten insanlarımızın tesislerini ziyaret etmek, onları yerinde dinlemek istedik. Bilgimize bilgi kattık, kendi vizyonumuzu da anlatırken merakla dinlediklerini gözlemledik. Üretime desteğin varoluşsal ekonominizle doğrudan paralel olduğunu bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Bu topraklarda varolmak istiyorsak, dünya ile gerçek anlamda rekabet istiyorsak, üreteceğiz, kalitemizle, sınırları aşacağız” dedi

Sanayide altyapı sorunlarının giderilmesine katkı koymanın ilk önceliği olacağını belirten Başman, “ Enerji konusunda ise Anavatan Türkiye’den müjdeli haberleri alıyoruz. Kablo ile kesintisiz, makul enerji kısa zamanda çözülecek. Tarihi bir adım daha geliyor” diye konuştu.

Alayköy ve Yılmazköy’de vatandaşlara hitabında da Başman, bu iki bölgenin sanayi üretimi, çiftçilik ve hayvancılıkta markalaşmış ürünlere evsahipliği yaptığına işaret etti.

Bölgenin her geçen gün daha da büyüdüğüne değinen Başman, “ Üreterek büyüyen insanlarımıza en iyi örnek bölgelerdeyiz. Üretime destek olmaya devam edeceğiz. Çiftçiye, hayvancıya hükümetimizin katkılarının sürmesi için elimizde geleni yapacağız” diye konuştu.

Başman, “ Ekonomik açılımlar hedefliyoruz. Bunun için sizden güçlü bir destek istiyoruz. Başından beri söylüyoruz. Bize daha güç verin, daha çok iş yapalım” diye ekledi.