UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, bakanlar, milletvekilleri ve partililer de Başman’a eşlik etti.

Esnafla sohbet eden Başman, vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaştı.

Başman, vatandaşların sıcak ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, “7’den 70’e her bölgede her görüşten insanımızın büyüyen sevgisi karşısında hem seviniyor hem duygulanıyoruz. Bu sevgiye layık olmak, bu insanlarımız için çok çalışmak boynumuzun borcudur” dedi

Ünal Üstel de çok güçlü bir adayla seçime girdiklerine işaret ederek, “Her geçen gün büyüyen bir güçle seçime gidiyoruz. Hep birlikte gücümüze güç katacağız, esnafımız, çalışanımız, emeklimiz için daha çok iş yapacağız’” dedi