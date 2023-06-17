Oldukça dostane bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Koral Bozkurt, futbol ve iş dünyasından yakın arkadaşı Ali Başman’a yürekten başarılar diledi, seçilmesi halinde siyasete önemli katkı yapacağına inandıklarını söyledi.

Ali Başman da kulüp başkanlığı vesilesiyle, spor rekabeti olsa da kalıcı dostluklar edinmenin mutluluğunu yaşadığını, Koral Bozkurt’un ve MTG’nin de dostlarından birisi olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Futbol tarihinin simge taşlarından MTG içinden, gerek UBP gerekse de ülke sporuna unutulmaz isimler çıktığını anımsatan Başman, 3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nu hatırlattı.

Babası Mustafa Başman’ın da uzun yıllar Eroğlu yönetiminde MTG’ye hizmet ettiğini anımsatan Ali Başman, “Ben de bir çok maça efsane futbolcuların elinden tutarak çıktım. MTG şampiyonluklarında babamla, Derviş beyle birlikte turlara çıktık. Bu nedenle MTG’nin ailece kalbimizde çok özel bir yeri var’ dedi.

Tarihi kurum MTG’nin gönüllerinde ayrı bir değer daha yarattığına işaret eden Ali Başman, “6 Şubatta’ Adıyaman’da kaybettiğimiz çocuklarımızın maneviyatı için gerek Koral Başkan, gerekse tüm camianın ortaya koyduğu çabayı yakından izliyoruz. Hala acı yüreğimizde. Başımız sağolsun. Siyaset ötesi bir durum. Çocuklarımız için, ailelerin hassasiyeti için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.