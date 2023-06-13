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UBP Milletvekili adayı Ali Başman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…



Adaylık süreci hakkında konuşan Başman, “Yıllardır aldığımız teklifler oldu UBP’den. UBP bizim çocukluktan gelen ve babamızdan bize geçen bir parti sevgisidir. Dolayısıyla özellikle kulüp başkanlığı dönemimden itibaren partiden teklifler geliyordu. Ancak hazır olmadığımız bir dönem vardı işlerimizin yoğunluğu vardı. 2020 seçimlerinde de teklif gelmişti ancak iş yoğunluğundan dolayı reddetmek zorunda kalmıştık. Ancak bu kez kabul ettik. Gerek iş ortaklarım gerekse ailemle oturup konuştuk ve artık ülkemiz için elimizi taşın altına koyma vakti geldiğini düşünerek aday olmaya karar verdik” dedi.



Başman, “Benim için bir rüya gibi oldu. Herkese böyle bir adaylık süreci nasip olmaz. Şuan odak noktası benim üzerime oluşmuş durumda. Hem insanlarımız hem de partililerimiz kucak açıyorlar. Hiç olumsuz bir tepki almadım. İnsanların beklentileri var. İnsanların geçim sıkıntısı var. Yıllardır iş dünyasının içerisindeyiz. Gerek iş dünyası gerek sanayi gerek özel sektör olsun hem bu sektörlerin hem de insanların sıkıntılarını biliyoruz. Bu makama geldiğimizde bir şeyler yapabileceğimize inandıkları için destek veriyorlar. Ben hayatım boyunca ofislerde oldum. Şuan o kadar güzel dostluklar görüyorum ki neden daha önce bunu yapmadım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Başman, “Ben buraya girerken farklı bir vizyon katmaya giriyorum. Herhangi başka bir şey için aday olmadım. Amacım bu ülkeye ve meclise katkı sağlamak ve meclise güç katmak. Fikir fikirden üstündür. İş dünyasının çok ciddi fikirleri var. İnsanlarımızın alım gücüyle alakalı formüllere parmak basacağız. Eğer bir farrk yaratamazsak zaten bir sonraki seçimde işimizin başına döneceğiz” dedi.



Başman, “UBP iktidarlarına baktığımızda memlekette yapılan bütün büyük projeler UBP’nin iktidar döneminde yapıldı. Su projesi İrsen Küçük zamanında imzalandı. Sonra hükümetler değişti. Dörtlü koalisyon döneminde su dağıtılamadı. Daha sonra UBP iktidara geldiğinde dağıtıma başlandı. Şimdi de su Meserya ovasıyla buluşacak. İnsanlar ekonomik sıkıntılarından dolayı şikâyetler oluyor. Ama hangi dönemde ne yapıldığına da bakmak lazım” dedi.



Ben bu işe ihtiyaçtan dolayı girmedim. İşim gücüm yerinde. Kaybedersem de hiçbir şey olmaz. 26’sında işimin başına otururum. Ama benim gailem ülkemizi daha ileriye götürmektir. Meclise sokulacak insanların yönetim becerisi olması lazım. Ben bu konuda kendime güveniyorum. Bir iş insanının orada olması bu ülke için ciddi bir avantajdır. Biz hizmet için geldik. Başka hiçbir beklentimiz yoktur. İnsanlarımız takdir eder de bizi meclise gönderirse bunu göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Başman, “Uzun soluklu projeler yapılacak. Meclisin tozlu raflarında bekleyen yasalar var. Bunların güncellenip yapılması lazım. Reformların hayata geçirilmesi lazım ülkenin ileriye gitmesi için. Bunun için de istikrara ihtiyaç vardır. Seçimin ardından 25 vekil ile UBP daha güçlü olacak. Kıra süreli hükümetlerin kimseye bir faydası yok. 2027’de ise UBP tek başına iktidara yürüyecektir” dedi.



Başman, “Dünyada pandemi döneminden beri bir kriz var. TL’nin stabil olmayışından dolayı bir devalüasyon yaşıyoruz. Bunlar zincirleme gelir. Türkiye’nin para politikasında dövizin yukarı gideceği belliydi. Ve bunların uyarısında bulunduk. Maliyenin başına Mehmet Şimşek’in geçmesi çok önemli. Rasyonel ve Türkiye maliyesine ciddi katkı koyacak bir şahıs. Sonrasında uygulanacak politikalarla bir iyileşme olacağını düşünüyorum. Ancak kriz her yerde var. TL’nin devalüe olmasının bizim hükümetimizle alakası yok” dedi.



Başman, “Halkımız temsiliyet adına ülkemiz adına bir şeyler yapabileceğini düşündüğü kişiyi meclise göndersin. Bilgi brikimim var, iş dünyasında 30 yıllık tecrübelerimiz var. Parmak kaldırıcı olmak için değil bazı şeyleri düzeltmek için bu yola çıktım. Halkımız hangi adaya oy verirse versin bunları değerlendirmeli. Kendimize güveniyoruz ve bu işe talibiz. 25 Haziranda 25. Vekil olarak halkımıza hizmet vermeye başlayacağız” dedi..