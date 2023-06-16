Her bölgede kendisine kucak açıldığını görmekten çok mutlu olduğunu belirten Başman, “ Böylesi samimi ve içten sevgiyi, genel başkanımızın, ilçe başkanlarımızın, milletvekilerimizin, bakanlarımızın, örgütlerimizin sayesinde her geçen geçen gün büyüyen böylesi ilgiyi beklediğimi söylemek zor. İyi ki bu yola onlarla çıkmışız, 7’den 70’e insanımızla kucaklaşmışız” dedi.

Ziyaret ettikleri bölgelerde çok sayıda insanın ekonomik durumla ilgili sorularıyla karşılaştığına işaret eden Başman, “ Zaten aday olma gerekçemiz tam olarak da bu. Ülkemizin sorunlarının çözümü için katkı koymak, yardımcı olmak, deneyimlerimizi paylaşmak” diye konuştu

Başman, “ Çok pozitif geri dönüşler alıyoruz. İnsanımız, belli ki mesajlarımızı alıyor, dinliyor. Ülkemizin ekonomi siyasetine katkı koyabileceğimizi düşünüyor. Yapabileceklerimizi de 32 yıllık geçmişimizle muhasebe ediyor. İnsanımız, daha güzel günleri, refah dolu bir geleceği hak ediyor. Anavatanımızın yadsınmaz desteğiyle, hükümetimizin çabalarıyla, bizlerin de 25 Milletvekili olarak katkımızla, daha güçlü bir ülke yaratacağız” şeklinde konuştu