UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, seçim gezileri kapsamında Gazimağusa’yı ziyaret etti.



Başman, sırasıyla, Gazimağusa Belediyesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi, ,Kaymakamlık ve İtfaiye Şubesi’ni ziyaret ederken, Perşembe Pazarı’nda da esnaf ve vatandaşlarla buluştu.



Başman, her ziyaretinde, vatandaşların yoğun ilgisini görürken, özellikle güncel ekonomik durumla ilgili tespit ve öneriler içeren çok sayıda soruya da açık yüreklilikle yanıtlar verdi.



Dövizdeki dalgalanma ile ilgili asoru üzerine Başman, “Ülkemiz ilk kez enflasyon ya da döviz krizi yaşamıyor. UBP’siz hükümetler böyle dönemlerde ya hükümetten kaçtı, ya maaş ödeyemedi, ya borçlanarak maliyeyi daha da batağa sürükledi. Yapılması gereken bellidir, bu tecrübe de UBP’de mevcuttur” dedi.



Başman, “ Şu anda piyasanın beklentisi bellidir. Panik yapmadan, hükümet gerekli tedbirleri alacaktır. Başbakanımız da açıkladı. Bir taraftan asgari ücret ve kamu maaaşları belirlenme dönemi. Burada alım gücü korunacak. Artışlar bu gözetilerek yapılacak” diye ekledi.



KKTC iş dünyasının zaten personelini koruyan, seven, düşünen bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Başman, “Pandemi döneminde de sonrasında da hem özel sektör, hem kamu çalışanı ciddi fedakarlıklar yaparak bu güne geldi. Devlet de her zamanki gibi üzerine düşeni yapacak” şeklinde konuştu.



Ekonomik durumun siyasi tespitlerlerden arınmış düşünmenin zor olacağını vurgulayan Başman, geçmiş siyasi örnekleri hatırlattı:



“Burada bırakıp kaçan, karar almaktan korkan, kamu maliyesini batıran bir anlayışta olamayan bir yaklaşıma, yani tecrübeye ihtiyaç var. Güçlü bir hükümet ile bu sorunların üstesinden geleceğiz. Ana muhalefetin seçim için en büyük vaadi ülkeyi erken seçime götürmek. Aksine istikrara ihtiyacımız var. Bunu da 24 milletvekilini 25 yaparak, erken seçim baskısını ortadan kaldırarak başaracağız. Daha seçim yapılmadan kesin olan iki sonuç var. UBP, iktidarda CTP muhalefette olacak. Hal böyle iken muhalefette devam edeceği kesin olan CTP, nasıl oluyor da iktidarda olacak gibi vaadler vermeye başladı takdiri size bırakıyoruz. Açık ve net olan bir durum var. Bu sıkıntılar CTP’nin 19 olması ile çözülmez. UBP’nin 25 vekile çıkarak istikrarın ve iktidarın güçlenmesi ile çözülür"