Vatandaşlarla bir araya gelen Başman, adaylık vizyonunu anlattı.

Lefkoşa’nın tüm bölgelerinde kendilerine gösterilen samimi ve içten ağırlamayı Surlaiçi’nde de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başman, insan odaklı, ülkesini seven, Anavatanına yürekten bağlı bir siyaset anlayışıyla oy talep ettiklerini, bunun da her ziyarette desteğe dönüştüğünü ifade etti.

Başman, “ Yıllarca gönülden bağlı olduğumuz, içersinde kardeşim kadar yakın dostlar barındıran UBP, şimdi bize gel görev al deyince, düşünmeden yola çıktık. Dostlarımıza dostlar ekliyoruz. Çok güzel insanlar tanımaya devam ediyoruz. UBP’nin örgütsel gücü, her yerde kendisini iyice hissettiriyor. Biz büyük bir aileyiz. Bu birliktelik, ulusal gücümüzle birleşecek ve 25 Haziran’da 25’inci milletvekilliği gelecek. Şimdiden hepimize hayırlı olsun” dedi.

Kıbrıs’ın Anavatan Türkiye ve KKTC için yeni dönemde de Milli Dava olmaya devam edeceğini ifade eden Başman, Milli Davanın her platformda savunulmasında UBP’nin de güçlü olması gerektiğini vurguladı.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da, “Ali Başman kardeşimizle bir seçimden daha zaferle çıkmaya hazırlanıyoruz”

Dedi.

Gardiyanoğlu, 25 milletvekili ile mecliste çok daha güçlü olacaklarını, istikrarlı bir hükümetle daha çok iş yapacaklarını vurguladı.