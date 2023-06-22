Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Milletvekili adayı Ali Başman, Akdoğan’da düzenlenen etkinlikte bölge halkıyla kucaklaştı. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve çevre yerleşim bölgelerinden çok sayıda vatandaş etkinlikte hazır bulundu.

HASİPOĞLU

UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, gecede yaptığı konuşmada, UBP için yeni bir seçim zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Muhalefetin sadece UBP’nin başarısızlığını kolladığını erken seçim talebiyle, iki devletli çözümden vazgeçilmesini ve AKEL ile iş birliği içinde yeniden federal çözüme dönüş istediğini vurgulayan Hasipoğlu, “Biz Ana vatanımızla birlikte, devletimizi yaşatmak istiyoruz. İnatla, sonuna kadar, devletimize inanacağız, devletimize sahip çıkacağız” dedi.

Ali Başman’ın yıllarca UBP sevdalısı olduğunu, şimdi aday olarak kendileri ile yola devam ettiğini belirten Hasipoğlu, “Kendisini, 25’inci güneş olarak mecliste görmeye hazırız. Zaferimiz kesindir. Yolumuz açıktır, Gazamız mübarek olsun” diye konuştu.

BAŞMAN

UBP'nin Milletvekili adayı Ali Başman ise, Ramazan Bayramı arifesinde adaylık sürecinin başladığını hatırlatarak, “Şimdi Kurban Bayramı arifesine geldik. Her bölgede, her adımda, bayrama hazır olduğumuzu gördük. O zaman hep birlikte Pazar günü bayramı erken kutlayalım. Bayramı, zaferimizle donatalım” dedi.

25’inci Milletvekilinin UBP ve yakın siyasi gelecek için tarihi öneme sahip olduğuna işaret eden Başman, “Seçimi kazanalım ama çok güçlü kazanalım. Meclis’teki gücümüzü perçinleyelim. Dinamik gücümüzle, yeni kararlar alalım” ifadelerini kullandı.

2027 yılında tek başına iktidar yolunu 25. Milletvekilliğini kazanarak açmanın mümkün olduğuna vurgu yapan Ali Başman, “Bu başarıya çok yakınız. Çok iyi durumdayız. Az daha çalışacağız ve bu zaferi hep birlikte kazanacağız” açıklamasını yaptı.

Başman, şöyle devam etti:

“Sizlerin katkıları ile mecliste olacağımızdan artık eminim. Bana işini gücünü niye bırakıp bu işlere girdin diyorlar. Değerli dostlarım, devletten öte iş olmaz. Ben milliyetçi bir ailenin çocuğuyum. Bu devlete inanıyorum. Bayrağımı çok seviyorum, insanımızı çok seviyorum. Yeni başarı hikayelerimizi artık birlikte yazacağız. Gençliğimizin önünü açmaya, devletimize, meclisimize, ekonomimize, eğitimimize, sporumuza güç katmaya geliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”

ÜSTEL

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, etkinlik yaptığı konuşmada, “Belli oldu ki seçimi kazanacağız. Tüm veriler, heyecan, coşku ve istek, açıkça bunu gösteriyor. Ama biz seçimden güçlü çıkmak istiyoruz. Gücümüze güç katmak istiyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, "Akdoğan, Vadili, Paşaköy, Dörtyol, İnönü yani kısa Mesarya, KKTC'nin üretim havasıdır. Siz üreteceksiniz, biz destek olmaya devam edeceğiz. Ürettikçe, güçleneceğiz. Ekonomimiz güçlenecek. Bu bilinçle katkılarımız sürecek” açıklamasını yaptı.

Kamu çalışanları için 6 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin hak ediliş oranına göre ödeneceğini belirten Üstel, özel sektörün de alım gücünü koruyacak, KDV indirimi gibi adımları atmakta olduklarını ifade etti.

Üstel, ekonomik paketi eleştirenlerden öneri duymadıklarını da dile getirerek, "Onlar konuşur biz iş yaparız... Yanımızda ana vatan Türkiye olduğu sürece, sırtımız yere gelmez. Çok şükür ki ana vatan sürekli yanımızdadır. Desteği bizimledir" şeklinde konuştu.

Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Daha güzel günlerimiz yakındır. Müsterih olun. Bize inanın, bize güvenin. Kafanızı karıştırmaya çalışanlar olabilir. İnanmayın… Devletimize inanalım. Dizim derdimiz KKTC’dir… Devletimizdir. Biz önümüze bakacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Bunun için 25 Haziran çok önemli. 25’inci milletvekilimizle, Ali Başman kardeşimizle birlikte, iş yapmak, halkımıza güç katmak istiyoruz. Birlikte olalım, küskünlük varsa, zamanı değil, birlik olma zamanı, ulusal birlik zamanı. Yürüyelim arkadaşlar...”