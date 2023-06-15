UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, Lefkoşa’da Koop-Sen, Kooperatif Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’ni ziyaret etti.

Başman, KOOP-SEN ve KOOP BANK’ı ziyaretlerinde, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş tarihinde önemli bir yeri olan Kooperatif’in çalışmalarını her zaman takdir ettiklerini söyledi.

Üretimin simgesi kooperatifin, bankası, yem fabrikası, diğer işletmeleri ve onu ayakta tutan çalışanlarının desteğini istediklerini belirten Başman, “Çalışacağız, üreteceğiz, ürettikleri güçleneceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca da, sektörel sorunlardan söz ederken, çıkış yolunun siyaset olduğunu, Ali Başman’dan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi.

Amca, Başman’ın adaylığının hayırlı olmasını dilerken, “Sayın Başman, özel sektörden, iş dünyasından birisi… Sektörümüzü yakından biliyor. Seçilmesi halinde, sorunlarımızın çözümü için çalışacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.