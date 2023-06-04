Lefke Ceviz Festivali’ne Eşi Ece Başman ile katılan Ali Başman’a UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil ve geniş bir UBP Grubu eşlik etti.

Stantları ziyaret eden Başman, stand sahipleri ile bol bol sohbet etti, yöresel ürün alış-verişi yaptı

Vatandaşın ilgisine teşekkür eden Başman, konukseverlik, sıcak karşılama ve ilgiye karşılık verdi.



Lefke’nin yıllardır kalplerindeki yerinin ayrı olduğuna işaret eden Başman, Lefke’den büyük güç aldıklarını vurguladı.

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey de seçimin en büyük favorisi Ali Başman’ın 25’nci milletvekili olması için her bölgede sahaya indiklerini, vargüçleriyle çalıştıklarını, Başman’la güçlerine güç katacaklarını söyledi.