Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Medine Sağır, olayın 12 Eylül 2026 tarihinde saat 11.40 sıralarında Başpınar Mahallesi’nde meydana geldiğini söyledi.

Polis, S.N.B.’nin evinin bahçesinde yığın halinde bulunan kuru otları gerekli izni almadan ve emniyet tedbirlerini sağlamadan yaktığını, ateşin kontrolden çıkması sonucu yangın meydana geldiğini belirtti.

Yangının rüzgârın etkisiyle Başpınar Mahallesi’nin kuzeyinde bulunan dere yatağına sıçradığını kaydeden polis, yaklaşık 25 dönümlük alandaki kuru ot, kamış ve zeytin ağaçlarının yanarak zarar gördüğünü aktardı.

Yangına Polis İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ekipleri ile askeri personel ve bölge halkının müdahale ettiğini belirten polis, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

S.N.B.’nin suçüstü tutuklandığını ve daha önce mahkemeye çıkarılarak bir gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade eden polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, üç çocuk annesi olan zanlının KKTC’de oturma izniyle bulunduğunu belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, S.N.B.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.