Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Medine Sağır, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 12 Eylül 2026 tarihinde saat 11.40 sıralarında Başpınar Mahallesi’nde S.N.B.’nin evinin bahçesinde yığın halinde bulunan kuru otları gerekli güvenlik tedbirlerini almadan ve izinsiz şekilde yaktığını söyledi.

Yakılan ateşin kontrolden çıkarak yangına neden olduğunu belirten polis, alevlerin rüzgârın etkisiyle Başpınar Mahallesi’nin kuzey kısmında bulunan dere yatağına sıçradığını kaydetti.

Yangında yaklaşık 25 dönümlük alandaki kuru otlar, kamışlar ve zeytin ağaçlarının yanarak zarar gördüğü mahkemeye aktarıldı.

Polis, yangına Polis İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve bölge halkının müdahale ettiğini ve yangının söndürüldüğünü belirtti.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade eden polis, S.N.B.’nin suçüstü tutuklandığını ve ifade verdiğini kaydetti. Zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirten polis, soruşturma amacıyla ilk etapta 1 gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlı S.N.B.’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.