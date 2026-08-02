Başsavcı Sarper Altıncık, Emekli Başsavcı Aşgan İlgen'in ölümü dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diledi.
Altıncık, İlgen'in vefatı için yayımladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti:
"Görev yaptığı süre boyunca hukukun üstünlügüne, adaletin tecellisine ve kamu hizmetine sunduğu değerli katkılar daima saygıyla hatırlanacaktır.
Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, yargı camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet, ruhu şad olsun. "