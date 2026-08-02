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Mekânı cennet, ruhu şad olsun. "

Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, yargı camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

"Görev yaptığı süre boyunca hukukun üstünlügüne, adaletin tecellisine ve kamu hizmetine sunduğu değerli katkılar daima saygıyla hatırlanacaktır.

Altıncık, İlgen'in vefatı için yayımladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

Başsavcı Sarper Altıncık, Emekli Başsavcı Aşgan İlgen'in ölümü dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diledi.

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