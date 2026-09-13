Sivrisineklerin taşıdığı Batı Nil ve Doğu At Ensefaliti gibi tehlikeli virüslere karşı erken uyarı sistemi görevi gören "nöbetçi tavuklar", virüsü taşıyıp test sonucu pozitif çıkabilmelerine rağmen hastalığı çevreye yaymıyorlar.

Bu özellikleri sayesinde ideal birer erken uyarı unsuru olan tavuklar, Delaware genelinde belirlenen yirmi farklı noktada tutuluyor. Yetkililer, sivrisinek popülasyonundaki virüs hareketliliğini bu sayede önceden tespit ederek ilaçlama çalışmalarını ve halkı bilinçlendirme önlemlerini doğru bölgelere odaklayabiliyor.

Eski usul altın standart neden tercih ediliyor

Bazı eyaletler sivrisinek havuzlarını test etme yöntemine geçerken, Delaware yetkilileri tavuk kullanmanın avantajlarından vazgeçmiyor. Sivrisineklerin aksine uçup gitmeyen tavuklar, enfekte böceklerin tam olarak hangi bölgede aktif olduğunu kesin bir şekilde gösteriyor.

Tavukların kanında antikor oluşmasının yaklaşık bir hafta sürmesine rağmen, sivrisinek havuzlarının gözden kaçırabildiği virüs aktivitelerini yakalayabilmeleri bu yöntemin güvenilirliğini artırıyor. Göçmen kuşların virüsü sivrisineklere taşımasıyla kuzeyden güneye yayılan hastalık sezonunda, bu canlılar sayesinde doktorlar ve veterinerler de erken önlem alabiliyor.

On yılllık veriler gelecekteki salgınları tahmin etmede kullanılıyor

Tavuklardan onlarca yıldır toplanan veri setleri, hastalıkların seyrini inceleyen bilim insanları için büyük bir arşiv oluşturuyor. Florida Doğa Tarihi Müzesi ve Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar, geçmişe ait kayıtları çevre verileri, sıcaklık değişimleri, yağış desenleri ve kuş göçü hareketleriyle birleştirerek dijital modeller geliştiriyor.

Bu modeller sayesinde, hava koşullarının ve çevresel faktörlerin virüslerin yayılımını nasıl tetiklediği analiz edilerek gelecekteki riskli sezonların önceden öngörülmesi hedefleniyor.