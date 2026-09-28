Başbakanlıktan yapılan açıklamada, batık çevresinde kayıp yolculara yönelik sürdürülen arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandığı bildirildi.
Dip arama çalışmaları sırasında batığın yaklaşık 1.000 metre uzağında, 570 metre derinlikte iki naaşa ulaşıldığı belirtildi.
Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinin başlatıldığı kaydedildi. İnceleme sonuçlarının ardından ailelere gerekli bilgilendirmenin yapılacağı ifade edildi.
Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz” denildi.
Başbakanlık açıklamasında ayrıca hayatını kaybeden yolculara Allah’tan rahmet, kayıp ailelerine sabır ve metanet dilendi.