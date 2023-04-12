Yazılı açıklamasında, El-Sen’in diğer sendikaların da desteğiyle Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’na karşı sürdürdüğü eylemleri “yasa dışı ve vicdansız” diye niteleyen Bayar, ülkenin karanlığa gömüldüğünü, öğrencilerin eğitimlerinin aksadığını, makinelere bağlı hastaların ölüme terk edildiğini söyledi.

Kesintilerle ekonomiye darbe vurulduğunu, Rum yönetimine muhtaç kalınıp çok pahalıya elektrik satın alındığını da söyleyen Bayar, “TMT Mücahitler Derneği olarak halkımızı huzursuz eden ve devletimizde kaos yaratan eylemleri benimsememiz ve susmamız söz konusu değil. İlgili sendikaları halkın huzurunu bozan ve ekonomimizi darbeleyen bu yasa dışı eylemlere son vermeye çağırıyoruz” dedi.

Bayar, şunları da kaydetti:

“Hükümeti ve polisimizi de yasa dışı eylemlere göz yummamaya, Meclis kapısını kıranlar, polisin görevini yapmasını engelleyenler, yolları kapatıp trafik akışını önleyenler ve santrallerle trafolara sabotaj yapanlar hakkında derhal yasal kovuşturma başlatmaya çağırıyoruz. KKTC bir hukuk devletidir ve kimsenin suç işleme ayrıcalığı yoktur. Yasal ve demokratik teamüller içerisinde hak aramak, haktır. Ama devamında da haklı kalabilmek aranan hakkın haklılığını ifade eder. Buna evet, zorbalığa ise hayır, hayır..”