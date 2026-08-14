Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ek sözleşmeler, BTHK ile Vodafone Mobile Operations Limited ve Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited arasında ayrı ayrı imzalanırken, 5G hizmetlerinin 700 MHz ve 3600 MHz frekans bantlarında 15 Kasım tarihinde başlatılmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

- Başlangıç tarihi yaklaşık iki yıl erkene alındı… Yetkilendirme, 20 yıl geçerli olacak

Açıklamada, yeni yapılan düzenlemeyle birlikte, 700 MHz ve 3600 MHz frekans bantları için verilen 5G yetkilendirmesinin başlangıç tarihinin yaklaşık iki yıl erkene alınmış olduğu belirtildi.

Buna göre yetkilendirme, hizmetin başlayacağı 15 Kasım tarihinden itibaren 20 yıl geçerli olacak ve 14 Kasım 2046 tarihinde sona erecek.

Sözleşmede, 5G hizmetinin başlatılmasıyla birlikte öne alınan hizmet başlangıç yılına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra hizmet kalitesi ve kapsama alanına ilişkin koşullar da düzenlendi.

Açıklamada, BTHK ile KKTCELL ve KKTC Telsim arasında imzalanan ek sözleşmenin, KKTC’de 5G’ye ilişkin önemli düzenlemeler getirdiği kaydedildi.

BTHK’nın koordinasyonunda, 5G hizmetlerinin 15 Kasım tarihinde başlatılmasına yönelik çalışmalar ilgili taraflarla birlikte sürdürülüyor.