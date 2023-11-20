Komite daha sonra 82 milyon 042 bin TL olan Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

Rogers

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ele alınırken konuşan Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, yolların karanlık, standartlardan uzak olduğunu, artan araç sayısı ve yolları bilmeyen sürücülerle tehlikenin her geçen gün arttığını söyledi.

Aracı olmayan birinin toplu taşımayla bir yere ulaşamayacağını söyleyen Rogers, sürekli otostop çeken öğrencileri gördüklerini belirterek, “Toplu taşımanın adı var, kendi yok…plan yok, iyileştirme yok” dedi.

Posta Dairesi’yle ilgili durumu soran Rogers, ülkedeki posta hizmetlerinin "ilkel kaldığını" söyledi.

Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, iktidar milletvekillerinin komitede olmamasını eleştirdi.

Bakanlık bütçesinin "pek de işe yaramadığını" ifade eden Özdenefe, ülkede vatandaşlara sorulduğunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın kim olduğunu bilmediğini kaydetti.

Bakanlığın bütçesinde yer alan geçici işçilerle ilgili kaleme dikkat çeken Özdenefe, “Bakan Arıklı buraya bütçesinde konuşulacak bir şeyle gelmedi” dedi.

Özdenefe, “Devlet, halkın sosyal medyaya yazdıklarıyla çürümez, devlet sizin yaptıklarınızla çürür. Bir yıllık sürede bol hamaset, bol nutuk sıfır icraat” dedi.

Bakanlığın icraatlarına bakıldığında yeni bir şey olmadığını, ancak eskiden gelen işlerin de geliştirilmediğini ifade eden Özdenefe, internet servis sağlayıcıları konusunda neler yapıldığını sordu.

Fiber optik kablo konusunda da bütçede bir kalem göremediklerini belirten Özdenefe, Sivil Havacılık ve Ercan konusunda da eleştirilerde bulundu.

“Mağusa Serbest Liman’ın fizibilitesi tamam mı, işletmesi nasıl olacak, limanlar konusunda neler yapılacak” öğrenmek istediklerini ifade eden Özdenefe, Karayolları Dairesi’nde neler yapılacağını da bilmek istediklerini kaydetti.

Bugün en basit bir yamalamanın bile yapılamadığını, asfaltlama konusunda ne yapılacağını öğrenmek istediklerini söyleyen Özdenefe, yollarda tabela, korkuluk, aydınlatma konusunda da sınıfta kalındığını söyledi.

Girne Eziç ışıklarında meydana gelen kazaya da değinen Özdenefe, Bakanlığın yaptığı açıklamayı da eleştirdi.

Özdenefe, sadece buradaki trafik ışıklarında değil, ülkenin bir çok yerindeki trafik ışıklarında sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.

Meteoroloji Dairesi’nde yapılmaya çalışanın ne olduğunu soran Özdenefe, alanında uzman bir müdürün görevden alınmasını eleştirdi.

Özdenefe, “olay çok ciddi ve vahimdir” dedi.

Candan

CTP Milletvekili Armağan Candan da konuşmasında, Avrupa Birliği’nin katkılarıyla bir takım yol güvenlik tüzükleri hazırlandığını, bunların uygulanmasının ne aşamada olduğunu sordu.

Bu tüzüklerin geçmesinden sonra ilgili projelerle ilgili AB’den 3 milyon TL katkı alınacağını, bunun ne durumda olduğunu öğrenmek istediğini ifade eden Candan, AB ile yol ve trafik güvenliği konusunda yürütülen bir proje olup olmadığını sordu.

Öztürk

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk Candan’a cevaben yaptığı konuşmada, ilgili tüzüklerin 2019 yılında geçirilmiş olmasına rağmen, altyapılar hazır olmadığını için aynı dönem yürürlükten kaldırıldığını kaydetti.

Teknik altyapılar tamamlanmadan tüzüklerin geçmesinin mümkün olmadığını ifade eden Öztürk, ehliyet müfettişliğinde kadro sayısı yeterli olmadığı ve yeni kadro açılamayacağı için bazı düzenlemelere gidildiğini, yapılan girişimlerle derece yükselmeleri açılacağını ve ehliyet müfettişleri kadrosunun doldurulacağını söyledi.

AB ile istişarelerin devam ettiğini, tüzüklerden birinin geçmesi halinde AB’nin katkı yapacağını söylendiğini ifade eden Öztürk, “son gelinen aşamada 2024 yılının Aralık ayına kadar 2 tüzüğü yürürlüğe koymayı planlıyoruz” dedi.

Candan

Öztürk’ün cevabı sonrasında yeniden söz alan Armağan Candan, Ercan’daki muhaceret memuru sıkıntısına değindi.

Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, bu yıl Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ayrılan bütçenin 2 milyar olduğunu, Bakan Arıklı’nın geçen sene bakanlığa verilen bütçenin yeterli gelemediği söylemleri varken, 2024 yılında bu kadar hayat pahalılığı varken bu bütçeyle neler yapılacağını, yeterli gelip gelmeyeceğini sordu.

Ülkede kamu özel ortaklığıyla bazı yerlerin işletilmesine karşı olmadığını ifade eden Baybars, limanların özelleştirilmesi ile ilgili ek sözleşme 5 konusuna değinerek, sözleşmenin sakıncalarına dikkat çekti.

Nasıl bir işletim modeli ve devletin bunun neresinde olacağı konusunda ayrıntılı bilgi istediklerini ifade eden Baybars, Posta Dairesi ile ilgili projeler hakkında bilgi istedi.

Posta Dairesi’ni işlevsel kılmak için bir proje olmamasını eleştiren Baybars, limanlar meselesiyle ilgili gemi konağında fizibilite çalışmalarına başlanıp, başlanmadığını sordu.

Planlama ve İnşaat Dairesi’nin içinin boş olduğuna işaret eden Baybars, dairenin personele ihtiyacı olduğunu, belki özelden hizmet alınabilmesi için mevzuat değişikliğine gidilebileceğini söyledi.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesinin yüzde 19.46 büyüdüğünü, dolayısıyla "hükümetin Bakan Arıklı’dan bir beklentisi olmadığını" söyledi.

Bakanlığın bütçe kalemlerine dikkat çeken Şahali, bütçe kalemlerinde de ciddi artışlar olmadığını kaydetti.

Asıl ve sürekli kadrolarda yapması gereken görevleri kimlerin yaptığını soran Şahali, Posta Dairesi’nde şube açılamaz durumda olduğunu, çünkü personel olmadığını belirtti.

“Bu memlekette Posta Dairesi falan yoktur” diyen Şahali, Telekomünikasyon Dairesi’nin personel yapısıyla mobil şirketlerle rekabet edilebilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Telekomünikasyon Dairesi’nin birkaç tane projesi olduğuna dikkat çeken Şahali, Sivil Havacılık Dairesi’nin önemine değindi.

Sivil Havacılık Dairesi’nin personel sayısına dikkat çekerek, bu personel sayısıyla nitelikli hizmet üretmenin mümkün olmadığını söyledi.

Planlama İnşaat Dairesi’nin personel sayısının bakanlığın diğer dairelerine göre göreceli olarak daha iyi durumda olduğunu belirten Şahali, Trafik Dairesi’nin de projesi olan dairelerden biri olduğuna işaret etti.

Radarların çalışıp çalışmadığını soran Şahali, araç kayıt arşivinin saklanması için prefabrik bina yapılması konusunun açıklığa kavuşturulmasını istediğini kaydetti.

Trafik Dairesi’nden hizmet alım süresini eleştiren Şahali, Meteoroloji Dairesi Müdürü’nün görevden alınması konusunu eleştirdi.

Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, bakanlığın görev yetki ve sorumluluklarını eleştirdi.

Asfaltlama konusunda yaşanan sıkıntılara değinen Şahiner, Karayolları Dairesi’nin yama bile yapamaz durumda olduğunu söyledi.

Karayolları Dairesi’nin sorumluluğunda olan ve çizmeyle bile yürünemez durumda olan yollar olduğunu ifade eden Şahiner, dönel kavşaklardan artık vazgeçilmesi gerektiğini, bunun dünyada eşi benzerinin kalmadığını kaydetti.

Bu ülkede artık üst, alt geçitler ve tünellerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Şahiner, trafik ışıklarının zamanlamasında yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Planlama ve İnşaat Dairesi’ndeki münhal eksikliklerine dikkat çeken Şahiner, buradaki yapının acilen düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü’nün görevden alınması konusunda da değinen Şahiner, “yapılan davranış şık olmadı” dedi.

Limanların özelleştirilmesi konusunda da eleştiriler yapan Şahiner, konun yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, milletvekillerinin dikkat çektiği konulara ve yapılan eleştirilere teşekkür etti.

CTP Milletvekilli Fikri Toros’un üzerinde durduğu konuların çok önemli olduğunu belirten Bakan Arıklı, Girne’nin batısına bir liman yapılması konusunun gündeme alınabileceğini kaydetti.

Yolların aydınlatılması ,bariyerlerin yapılması gibi konulara değinen Arıklı, bu bütçe ve toplam 762 personelle bakanlığın idare edilmeye çalışıldığını söyledi.

Ellerindeki imkanlar çerçevesinde işlerin yürütülmeye çalışıldığına işaret eden Bakan Arıklı, havalimanının eski binasının ne yapılacağı konusunda henüz karar verilemediğini söyledi.

Ercan Havalimanının sürdürülebilirliğinin kendisi için önemli olduğunu, Havalimanın giderlerinin ciddi şekilde arttığını, dolayısıyla gelir getirilecek işlerin önemli olduğunu ifade eden Bakan Arıklı, tabelalardaki İngilizce konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Karayolları Dairesi’nin sadece kendi bakanlığı döneminde kötüye gitmediğine işaret eden Bakan Arıklı, genel kurulda soruları daha geniş yanıtlayacağını kaydetti.

Mağusa Limanının özelleştirilmesi projesine de değinen Bakan Arıklı, "bizim hiçbir işadamımızın orası için öngörülen rakamı ödeyemeyeceğini" söyledi.

Öztürk

Müsteşar Enver Öztürk özelleştirmeler konusunda yaptığı konuşmada, özelleştirme raporunu konusundaki eleştirileri şaşkınlıkla dinlediğini berlirterek, özelleştirme ile ilgili yasaya atıfta bulundu.

Bugün komiteye sunulanın ön rapor komitesinin tavsiye kararı olduğunu belirten Öztürk, Bakanlar Kurulu’nun bu karara uygun özelleştirme kararı alması sonrasında yol haritasının belirlenerek, yola devam edileceğini anlattı.

Öztürk, esas özelleştirme yönetiminin Para Kambiyo Dairesi’nin yönlendirilmesiyle devam edeceğini kaydetti.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı sonrasında Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde; 82 milyon 042 bin TL olan Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu bütçesi ele alınarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

Konu hakkında söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, BTHK Başkanı Kadri Bürüncük’ten kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Komite, yarın saat 11.00’de toplanarak Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Mahkemeler Bütçesini ele alacak.