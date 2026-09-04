Anayasa’nın 108. Maddesi 5. Fıkrası gereği, herhangi bir nedenle boşalan bakanlığa en geç 10 gün içerisinde yeni atama yapılması gerekiyor.

Bu süre içerisinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Maliye Bakanı Özdemir Berova vekalet edecek.

Arıklı, Başbakan Ünal Üstel tarafından 2 Eylül tarihinde, gemi faciasına ilişkin soruşturmanın selametle yürütülebilmesi amacıyla görevden alınmıştı.

Buna göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na en geç 12 Eylül tarihine kadar yeni bakanın atanması gerekiyor.