Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından Erhan Arıklı’nın görevden alınmasıyla boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda bugün devir teslim gerçekleştirildi.

Görevi devreden Berova, deniz faciasında kayıp olan 14 kişiye ulaşılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu zor sürecin hep birlikte aşılacağına inandığını söyledi.

Sucuoğlu ise önceliklerinin kayıp 14 kişiye ulaşılması olduğunu vurgulayarak, “Görevin ne olduğu önemli değildir; önemli olan ülkeye ve milletimize hizmettir.” dedi.

- Berova: “Optimus Prime adlı gemi adaya geldi, kayıp 14 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor”

Görevi vekaleten yürüten Maliye Bakanı Özdemir Berova, 30 Ağustos’ta yaşanan deniz faciasının ardından kayıp 14 kişiye ulaşılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, Başbakan Ünal Üstel’in ortaya koyduğu irade ve Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki temaslarıyla arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Berova, “En büyük arzumuz kayıp 14 kişiye ulaşmak ve onları ailelerine teslim etmek. Tabii ki bu, acılarını dindirmeyecek ancak bir nebze olsun huzura kavuşmalarına vesile olacaktır.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in temasları sonucu Optimus Prime adlı geminin dün adaya geldiğini ve bugün çalışmalarına başlayacağını kaydeden Berova, bakanlar ve milletvekilleriyle birlikte ailelerle sürekli temas halinde olduklarını, aileleri bilgilendirerek acılarını paylaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Erhan Arıklı’nın görevden alınması ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini vekaleten üstlendiğini anımsatan Berova, “Anayasa gereği 10 gün içerisinde bir atama yapılması gerekiyordu. Bu ara dönemde Sayın Başbakanımızın tensipleriyle görevi ben üstlendim. Bugün de bu görevi Sayın Faiz Sucuoğlu’na devretmek üzere buradayız.” diye konuştu.

Sucuoğlu’na görevinde başarılar dileyen Berova, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın geniş görev alanına sahip ve “İnsana dokunan” bir bakanlık olduğunu ifade ederek, “Sayın Sucuoğlu’nun devlet, yöneticilik ve siyasi tecrübesiyle bu zor dönemde görevini başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır.” dedi.

Bütçe hazırlık döneminde bulunulduğuna da işaret eden Berova, Maliye Bakanlığı olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Berova, “Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’in liderliğinde ortak bir takım çalışmasıyla hem önümüzdeki döneme hazırlanacağız hem de bu zor süreci hep birlikte atlatacağız. Sayın Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

- Sucuoğlu: “Birinci görevimiz ve hedefimiz, kayıp 14 insanımıza ulaşarak ailelerine teslim etmektir”

Görevi devralan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Berova’ya kısa süre içerisinde Bakanlığa yaptığı katkılar, yaklaşık dört yıl görev yapan Erhan Arıklı’ya da hizmetleri için teşekkür etti.

Zor ve sıkıntılı bir süreçte görevi devraldığını belirten Sucuoğlu, önceliklerinin deniz faciasında kayıp 14 kişiye ulaşılması olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “Birinci görevimiz ve hedefimiz, bu üzücü olayda kayıp olan ve batan gemide olduğunu düşündüğümüz 14 insanımıza ulaşarak ailelerine teslim etmektir. Birinci adımımız bu olacak.” dedi.

Göreve atanmasının ardından kayıp yakınlarıyla yakın temas içerisinde olduklarını belirten Sucuoğlu, “Cuma gününden bu yana kendileriyle çok sıkı bir istişare içerisindeyiz. Her gün yanlarına gidiyor, hem dertleşiyor hem de yeni bilgileri aktarıyoruz. Onlar da büyük üzüntülerine rağmen bilgileri anlayışla karşılıyor ve bu bekleme sürecini sabırla geçirmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Yaşananların toplumda büyük üzüntü yarattığını kaydeden Sucuoğlu, “Çok büyük bir acı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 1974’ten sonra yaşadığı en büyük acılardan bir tanesi. Hepimizi ve tüm toplumu çok etkiledi.” diye konuştu.

Sucuoğlu, kayıp kişilere ulaşılması için KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yoğun çaba gösterdiğini belirterek, Başbakan Ünal Üstel’in de süreç boyunca önemli girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Dün akşam üçüncü geminin adaya ulaştığını ifade eden Sucuoğlu, “Bu geminin farklı bir yeteneği ve özelliği var. Delme ve kırma yöntemiyle vatandaşlarımıza çok uzun bir süre geçmeden ulaşmayı hedefliyoruz. Biz de bu konunun takipçisi olacağız.” dedi.

Bakanlığın diğer çalışma alanlarına da değinen Sucuoğlu, yollar ile Ercan Havalimanı’ndaki sorunların yanı sıra kısa süre içerisinde yapılması gereken çalışmalar bulunduğunu belirtti.

Erhan Arıklı’nın görevden alınmasının ardından kendisinden Bakanlık görevini üstlenmesinin istendiğini kaydeden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Görev kutsaldır. İhtiyaç hissedilirse görevin ne olduğu önemli değildir; önemli olan ülkeye ve milletimize hizmettir. Biz bu şekilde terbiye aldık, siyasette de bu şekilde tecrübe edindik. Bu zor dönemde elimizi taşın altına koyuyoruz.”

Sucuoğlu, Başbakan Ünal Üstel ve diğer bakanlarla birlikte süreci en iyi şekilde yürütmeye çalışacaklarını belirterek, “Önümüzdeki kısa süreyi de en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hedefimiz, amacımız ve görevimiz budur.” dedi.

-Sucuoğlu, daha önce UBP Genel Başkanlığı, Başbakanlık ve üç ayrı bakanlık görevinde bulundu

Başbakan Ünal Üstel’in, Girne açıklarındaki gemi kazasının ardından polis ve yargının soruşturmayı herhangi bir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla Erhan Arıklı’yı görevden alması üzerine, Faiz Sucuoğlu,üç gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine atanmıştı.

2013 genel seçimlerinde milletvekili seçilerek Meclis’e giren Sucuoğlu, UBP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulundu. Sucuoğlu, farklı hükümetlerde Turizm, Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak da görev yaptı.