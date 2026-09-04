Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alınması sonrasında, Bakanlıkta üst düzey görevden almalar ve atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren görevden alındı.

Öztürk’ün yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Murat Saler, 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren atandı.

Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar da 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren görevinden alındı.

Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları’nın da aynı tarihten itibaren görevden alınmasına karar verildi.

Görevden alma ve atama kararnamelerinde Maliye Bakanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın imzaları yer aldı.