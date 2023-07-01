Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran Cuma günü, saat 10.15 sıralarında, Bahçeli'de, yapımı devam eden bir siteye ait inşaat alanında çalışmakta olan 28 yaşındaki Md Rajon Mıa, taş duvar üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten, yerde bulunan taşlar üzerine düşerek ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi. Polisin soruşturması devam ediyor.