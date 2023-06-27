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Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Tuğlu: Vatandaşlarımız ve turistler gönül rahatlığıyla plajlarımızı kullanabilir

Tuğlu: Vatandaşlarımız ve turistler gönül rahatlığıyla plajlarımızı kullanabilir

Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporuna göre, bugün itibaren bir hafta boyunca ülke alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Ülkede hava açık, en yüksek sıcaklık 38 derece dolaylarında olacak.

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