Ramazan Bayramı'nda sahne alacak olan ünlü isimler, konser anlaşmalarını tamamladı. Aralarında Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Alişan, Sibel Can, Aleyna Tilki, İrem Derici'nin de yer aldığı ünlülerin alacakları ücretler ortaya çıktı. Şarkıcı Gülşen 10 milyon TL ile birinci sırada yer alırken Ajda Pekkan 8.5 milyon TL ile 2'nci sırada yer aldı.

10 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda konser anlaşmalarını tamamlayan ünlü şarkıcıların alacağı ücretler ortaya çıktı. Ünlü isimler tek gecede servet kazanacak.

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücret tarifeleri