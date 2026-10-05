Doğuş Engin yazdı...

İnsan, en yakınındaki kişilere karşı her zaman aynı yoğunlukta sevgi, ilgi veya yakınlık hissetmeyebilir. Bazen ailesiyle ya da partneriyle birlikteyken bile kendisini uzak, tepkisiz veya boşlukta hissedebilir. Bu deneyim kişide suçluluk yaratabilir: “Onları seviyor muyum, bende bir sorun mu var?” Oysa duyguların yoğunluğu zaman içinde değişebilir ve bu değişim tek başına sevgisizliğin göstergesi değildir.

Psikoloji literatüründe bu tür deneyimleri açıklamak için “duygusal uyuşma” (emotional numbness) ve “duygusal küntleşme” (emotional blunting) gibi terimler kullanılır. Bunlar tek başına psikiyatrik tanı değildir. Duygusal uyuşma, kişinin duygularına erişiminin azaldığını, kendisini çevresinden kopuk hissettiğini veya olumlu ve olumsuz duyguları eskisi kadar yoğun yaşayamadığını anlatabilir. Duygusal küntleşme ise duygusal tepkilerin genel olarak zayıflamasını ifade eder. Terimler örtüşebilse de her bağlamda aynı anlamı taşımaz.

Bu deneyimin tek bir nedeni yoktur. Uzun süreli stres, yoğun sorumluluklar, yas, depresif belirtiler ve travmatik yaşantılar duygusal tepkileri etkileyebilir. Bazı kişilerde belirli antidepresanların kullanımı sırasında da duygusal küntleşme bildirilmektedir. Ma, Cai ve Wang’ın 2021’de yayımladığı derleme, majör depresyonda duygusal küntleşmeyi ve antidepresanlarla olası ilişkisini ele almıştır. Bununla birlikte, yakınlara karşı uzaklık hissetmek tek başına depresyon, travma sonrası stres bozukluğu veya başka bir rahatsızlık olduğu anlamına gelmez.

Böyle bir dönemden geçen kişinin kendisini suçlamak yerine deneyimini gözlemlemesi önemlidir. Bu hissin ne zamandır sürdüğünü, hangi koşullarda arttığını, uyku, enerji, keyif alma ve günlük işlevlerindeki değişimleri fark etmek, yaşananları anlamlandırmaya yardımcı olabilir. Yakınlarıyla iletişim kurarken kendisini konuşmaya veya belirli duyguları göstermeye zorlamadan, ihtiyacını sade biçimde ifade edebilir. İlaç kullanıyorsa tedavisini kendi başına değiştirmemeli, olası yan etkileri hekimiyle görüşmelidir.

Duygusal uzaklık uzun sürüyor, günlük yaşamı veya ilişkileri belirgin biçimde etkiliyor ya da umutsuzluk ve yoğun sıkıntıyla birlikte görülüyorsa psikolog veya psikiyatristten destek almak yerinde olur. Uzman, belirtileri ve olası nedenleri birlikte değerlendirerek uygun bir yol belirleyebilir.

Duyguların bir süre sessizleşmesi, kişinin sevdiklerini önemsemediğini kanıtlamaz. Bazen bu durum, ruhsal yükün fark edilmesi ve ihtiyaç duyulan desteğin alınması gerektiğine işaret eder. Kendinize anlayışla yaklaşın; hissettiklerinizi yargılamak yerine onları anlamaya çalışın. Çünkü yakınlık yalnızca her an güçlü duygular hissetmekten ibaret değildir; bazen kendimize ve birbirimize alan açmak da ilişkinin bir parçasıdır.

Bu süreçte kişinin yaşadıklarını hemen açıklamak veya eski yakınlığını hızla geri kazanmak zorunda olmadığını bilmesi rahatlatıcı olabilir. Bu farkındalık zaman alabilir.