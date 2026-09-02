Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün KAMU-İŞ Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyerek "ülkede ihmal ve denetimsizlik" yaşandığı görüşünü ifade etti.

Sendikalar "bir başka işçinin, bir başka yolcunun, bir başka yurttaşın yaşamını yitirmesini beklemeden gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" vurgusu da yaptı.

Basın toplantısında KAMU-İŞ ve HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan konuşma yaptı. Ardından ortak açıklama okundu.

-Serdaroğlu

KAMU-İŞ ve HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu Girne'deki kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunarak başladığı konuşmasında, Ulaştırma Bakanı Erhan Arklı ve kardeşine "köken zırhına bürünmeyerek ülkeyi germekten vazgeçmeye" çağırdı. Serdaroğluı, Kıbrıslı Türklerin birilerinin ölümüne sevinecek insanlar olmadığını söyledi.

Arıklı'nın yaşananlar karşısında sorumluluk hissederek istifa etmesi gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, ülkede yaşanan öğrenci otobüsü kazası, silo kazası ve en son Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının kamusal alandaki otoritenin gözetim ve denetim sorununu gözler önüne serdiğini ifade etti.

Kamusal bir sorumluluk olarak Başbakan Ünal Üstel'in soruşturmanın selametini de gözeterek Bakan Arıklı'yı görevden alması gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, göller için dizayn edilmiş bir geminin denizde seyahat edebilmesi için izin verilmesi ve bunun arkasındaki ilişkilerin araştırılması gerektiğini de vurguladı.

İş insanlarına da çağrıda bulunan Serdaroğlu, güvenli toplu taşımanın olmadığı, uçuşların güvenliğinin sorgulandığı, okul otobüslerinin bakım ve muayenelerinin şüpheli olduğu, insanların güvenle kullanabilecekleri hastaneler, okullar olmadığı sürece paranın hiçbir anlamı olamayacağını söyledi.

Serdaroğlu, tüm yurttaşların sağlıklı ve güvende yaşaması için basın toplantısının düzenlendiğini belirtti ve gelişmelerin takipçisi olacaklarını belirtti.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da ülkede yaşanan hiçbir üzücü olay, yolsuzluk, liyakatsizlik, usulsüzlük ve ölüm karşısında kimsenin istifa etmediğine dikkat çekerek, Ercan Havalimanında itfaiyenin yetersiz olduğunu ve ileride bu yüzden facia yaşanabileceğini kaydetti.

Ercan'daki itfaiyenin geçtiğimiz aylarda bir minibüs yangını söndürmeye çalışırken arıza yaptığını ve minibüsün bu sebeple tamamen yandığını hatırlatan Bengihan, itfaiyenin durumunun uluslararası kurallara uygun olmadığı hususunda defalarca uyarıda bulunduklarını fakat buna karşın Ercan'daki itfaiyenin halen şantiye elektriğini kullanmaya devam ettiğini, geçici kabulünün dahi yapılmadığını savundu.

Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın Girne deniz kazasının ardından direkt olarak kendisinin istifa etmese bile Başbakan tarafından görevinden alınmış olması gerektiğini söyleyen Bengihan, öncelikle yaşananlardan sorumlu olanların hesap vermesini sonrasında da benzer olayların yaşanmaması için önlem alınmasını beklediklerini ekledi.

-Atan

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da KKTC'deki emniyet, asayiş ve ülkenin genel yapısının insan yaşamı açısında güvenli olmadığını savunarak, gemi kazası sonrası uçak bileti fiyatlarında yaşanan yüzde yüze varan zamların ayrı bir fırsatçılığı da gözler önüne serdiğini söyledi.

Atan, Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın ve Başbakanın sorumluluk hissederek istifa etmesi gerektiğini söyleyerek, bunun Arıklı'nın dediği gibi toplum içerisinde "birkaç kişi" ile açıklanacak bir rakam değil, toplumun geneline yayılan bir istek olduğunu savundu.

İnsan hayatının "bu denli" ucuz olmaması gerektiğini söyleyen Atan, tüm yetkililere kayıp aileleriyle empati yapma, halka da bir sonraki genel seçimde oylarını daha dikkatli kullanma çağrısı yaptı.

-Ortak açıklamadan... "Ölümden sonra yapılan açıklamalar, alınması gerekli tedbirlerin yerini tutamaz"

Sendikalar yaptıkları ortak yazılı açıklamadaysa, "Bir insanın yaşamını kaybetmesinden sonra yapılacak açıklamalar, önceden alınması gereken tedbirlerin yerini tutamaz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, devletin görevinin yalnızca izin vermek, ruhsat düzenlemek veya evrak kontrol etmek olmadığı, denetimlerin de kâğıt üzerinde değil sahada yapılması gerektiğinin altı çizildi.

İhmal varsa bunun yalnızca alt kademedeki çalışanlara yüklenemeyeceği, sorumluluk zincirinin teknik, idari ve siyasi boyutlarıyla ortaya çıkarılması gerektiği de belirtilen açıklamada, Kumyalı'da bir kamu kuruluşuna ait silonun çökmesi olayının da aydınlatılmayı beklediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Sivil Havacılık Ercan İtfaiye’nin araçlarının uluslararası kurallara uygun olmadığı ve olası bir kaza ve kırılmada uçaklara müdahalede yetersiz kalacağı savunuldu. Söz konusu araçların 2006 yılında imal edilip gün itibarıyla 20 yıllık oldukları belirtilen açıklamada, uluslararası havacılık kuralları gereği bu araçların en geç 10 yılda bir yenilenmesi zorunluluğu bulunduğu da hatırlatıldı.



Kamusal eğitim alanlarında öğrenci taşımacılığında denetim süreçleri zafiyetlerinden dolayı çocukların can güvenliği riskinin göz ardı edilmeyecek bir gerçek olduğu da ileri sürülen açıklamada, sendikaların ortak derdinin insan hayatı olduğu ifade edildi. Açıklamada, "bir başka işçinin, bir başka yolcunun, bir başka yurttaşın yaşamını yitirmesini beklemeden gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.