Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Beyarmudu çöplüğünde çıkan ve soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, “Halkımızın sağlığıyla oynanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bebek, çöplüğün iki yıldır belediye tarafından kullanılmadığına dikkati çekerek, yangının aynı saatlerde dört ayrı noktada birden çıktığını ve bölgeyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Yangınların bilinçli olarak çıkarıldığını ve seçim öncesinde belediyeye yönelik bir karalama girişimi olduğunu savunan Bebek, “Seçim uğruna halkımızın sağlığıyla oynayanlara, yangın çıkarıp iftira atanlara asla geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgeye hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Bülent Bebek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Onlar çamur atacaklar; biz kaldırım, yol, düğün salonları, piknik alanları ve futbol sahaları yapacağız, asfalt dökeceğiz. Gençlerimize arsa kazandıracağız. Onlar yalan ve iftirayla vakit kaybederken, biz icraat yapacağız. Herkes kendine yakışanı yapar. Takdir halkımızındır.”