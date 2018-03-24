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Beden diliniz ne anlatıyor?

Beden diliniz ne anlatıyor?

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Vücut dili uzmanı Peter Collett, ‘Book of Tells' isimli kitabında bilinçsizce yapılan mimik ve hareketleri deşifre etti. İnsanların dudak ısırma, kaş kaldırma, geniş oturma gibi istem dışı hareketlerinin ne anlama geldiğini yazdı.


Beden diliniz ne anlatıyor?

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BURUN KAŞIMA:

Doğruyu söylemediğiniz zaman içgüdüsel olarak yalanın kaynağını, ağzınızı örtmek istersiniz. Ama bu yalanın açık bir kanıtı olacağı için, eylem burun kaşımaya doğru evrildi.


Beden diliniz ne anlatıyor?

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SAÇA HAFİF VURUŞ:

Bu hareket dikkat çeker. Yaşlı kadınlar için bir gençlik ilanıdır.


Beden diliniz ne anlatıyor?

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YUKARI BAKMA:

Dini inancı ne olursa olsun, kişinin ‘yukarıdan' yardım beklediğini gösteriyor.


Beden diliniz ne anlatıyor?

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BOYUN BÜKMEK:

Flört işaretidir. Genellikle kadınlar daha çekici görünmek istediklerinde yapar.


Beden diliniz ne anlatıyor?

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DUDAK ISIRMA:

Öfkeli insanlar sık sık dudak ısırır. Bu onları, daha sonra pişmanlık duyacakları bir şey söylemekten alıkoyar.


Beden diliniz ne anlatıyor?

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KULAK MASAJI:

Endişelenenler, kulak memesini okşayarak rahatlamaya çalışır.


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