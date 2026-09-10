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Serie A'ya 3'te 3 ile başlayan Roma, rakiplerine 10 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

Fenerbahçe'nin sahaya Ederson; Mert, Skriniar, Ake, Brown; Kante, İsmail; Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriqi.

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülü için adaylar açıklandı

Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularına güvendiğini vurgulayarak farklı bir kurguyla sahada olacaklarını söyledi.

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ve cezalı olan Guendouzi kadroda yok.

En son 2008 yılında devler ligi sahnesinde olan Fenerbahçe saat 19.45'te Kadıköy'de Roma'yı ağırlayacak.

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