Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyon Ligi'ne dönüyor.
En son 2008 yılında devler ligi sahnesinde olan Fenerbahçe saat 19.45'te Kadıköy'de Roma'yı ağırlayacak.
Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ve cezalı olan Guendouzi kadroda yok.
Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularına güvendiğini vurgulayarak farklı bir kurguyla sahada olacaklarını söyledi.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçta İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin sahaya Ederson; Mert, Skriniar, Ake, Brown; Kante, İsmail; Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriqi.
Serie A'ya 3'te 3 ile başlayan Roma, rakiplerine 10 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.