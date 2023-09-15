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Menkul Kıymetler Borsası binası, 3 yıl süren restorasyonun ardından cumartesi günü yeniden açılmıştı. Bina önündeki heykel de proje kapsamında restore edilmişti.

Yetkililer pazar günü yaşanan olayın ardından masrafın turist tarafından karşılanmasını talep etti.

Heykelin onarım maliyetinin 19 bin dolar olduğu ifade edildi.

Heykele zarar veren turist kısa süre sonra yakındaki bir fast food restoranında gözaltına alındı.

Sarhoş olduğu belirtilen turist, heykelden inmeye çalışırken heykelin kolunu kırdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel’de İrlandalı bir turist, Menkul Kıymetler Borsası binası önünde bulunan ve yakın zamanda restore edilen heykelin üzerine çıktı.

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