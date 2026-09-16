Resmî Gazete’de yayımlanan yasa gücünde kararnameye göre, dağıtılmak üzere KKTC’ye ithal edilen akaryakıt ürünlerinden, ülke sınırlarına ilk giriş yaptığı yerdeki belediye tarafından satış fiyatı üzerinden alınan yüzde 1,5 oranındaki kıymet ve tartı ücreti belirli bir süre uygulanmayacak.

17-23 Eylül tarihleri arasında alınmayacak

Düzenlemeye göre söz konusu ücret, 17 Eylül 2026 ile 23 Eylül 2026 tarihleri arasında, her iki tarih de dahil olmak üzere alınmayacak.

Kararnamenin yürütülmesinden İçişleri Bakanlığı sorumlu olacak.