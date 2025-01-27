Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Tabelalardan, çardaklardan, karmaşık çiçekliklerden arınan ve kod farkı uzunlamasına eklenen merdivenlerle giderilen köy meydanı zaten muhteşem olan Bellapais Manastırını bize göre daha da öne çıkardı.

Kent mobilyalarının eklenmesi, 2 büyük ağaçımızın etrafında oluşturulan alana çiçeklerin ekilmesiyle meydan bölümü bizleri karşılamaya hazır olacak.

Yarından itlbaren köye giriş yolunun zemin döşeme işleri başlıyor, projenin sonuna hızla yaklaşıyoruz.

Elbette eksikler, yanlışlar, hoşumuza gitmeyen noktaları olabilir ve olmuştur bu projenin de ancak tüm altyapıyı hem yeniledik hem de yer altına aldık.

Buna ek olarak tanımsız alanları kamu kullanımına girecek şekilde dönüştürdük, kaçak yapıları yıktık, bakımsız bölümleri tadil ettik.

Yıllarca sorumluluk alınıp yatırım yapılmayan, bakımsız bırakılan bir bölgeye hiç çekinmeden, “acaba mı ?” demeden girdik, yapıyoruz ve kısa bir süre sonra da kullanıma açacağız.

Az konuşup çok iş yapmaya devam edeceğiz çünkü biz çalışmakla meşgul iken bizim yerimize de konuşan çok...