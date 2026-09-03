Bengihan, Girne Turizm Limanı’nda kayıp yakınlarını ziyaret ederek, ailelerin yanında olmaya ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ailelerle yaptıkları görüşmelerde, yakınlarını en kısa sürede bularak, son görevlerini yerine getirebilmek ve yaşananlarda sorumluluğu bulunanların hesap vermesini istediklerini gördüklerini belirten Bengihan, benzer acıların yaşanmaması için olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı.

Bengihan, olayın kamuoyunda “gemi faciası” olarak nitelendirildiğini ancak kendisinin yaşananları “cinayet” olarak değerlendirdiğini belirterek, “Sorumluların görevini, denetimini ve yapması gerekenleri yapmadığı için bugün kardeşlerimizi kaybettik. Sorumlular hesap verinceye kadar ailelerin yanında olacağız.” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın görevden alınmasının tek başına yeterli olmadığını savunan Bengihan, “Kimin ihmali, kimin bu konuda sorumluluğu varsa hepsinin hesap vermesi gerekir.” ifadelerini kullandı. “Hükümetin de yalnızca ilgili bakanın görevden alınmasıyla sorumluluktan kurtulamayacağını” ifade eden Bengihan, sendikalar olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

- “İnsan hayatından önemli hiçbir şey yok”

İnsan hayatından önemli hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Bengihan, benzer olayların yeniden yaşanmaması için eksiklikleri ve yanlışları dile getirmeye, gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bengihan, faciada yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine sabır diledi.