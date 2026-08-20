Benzinciler Birliği tarafından yapılan değerlendirmede, 20 Ağustos 2026 itibarıyla Kuzey Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarının bölge ülkelerine göre daha düşük seviyede bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, özellikle üretim, turizm ve taşımacılık sektörlerinin temel girdilerinden biri olan Euro Dizel’de fiyat farkının belirgin olduğu kaydedildi. Buna göre KKTC’de 67 TL olan Euro Dizel’in litre fiyatı Güney Kıbrıs’ta 99,24 TL, Türkiye’de ise 83 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamlara göre Güney Kıbrıs’ta Euro Dizel’in KKTC’ye kıyasla litre başına 32,24 TL, Türkiye’de ise 16 TL daha pahalı olduğu belirtildi.

Kurşunsuz 98 benzinin KKTC’de 69,12 TL olduğu, Güney Kıbrıs’ta ise 93,10 TL seviyesinde bulunduğu ifade edilirken, kurşunsuz 95 benzinin KKTC’de 68,12 TL, Güney Kıbrıs’ta 88,09 TL ve Türkiye’de 73 TL olduğu kaydedildi.

Dizelde alım gücü farkı

Benzinciler Birliği, akaryakıt fiyatlarındaki avantajın ülkelerin brüt asgari ücretleri üzerinden hesaplanan dizel alım kapasitesinde de ortaya çıktığını belirtti.

1 Euro’nun 55,75 TL olarak hesaplandığı değerlendirmeye göre, KKTC’de 70 bin 893 TL olan brüt asgari ücretle yaklaşık 1.058 litre dizel alınabiliyor.

Güney Kıbrıs’ta 1.088 Euro, yani yaklaşık 60 bin 656 TL olan brüt asgari ücretle 611 litre dizel alınabildiği belirtilirken, Türkiye’de 33 bin 30 TL olan brüt asgari ücretle yaklaşık 398 litre dizel alınabildiği ifade edildi.

Buna göre KKTC’deki brüt asgari ücretin, Güney Kıbrıs’a kıyasla aylık 447 litre, Türkiye’ye kıyasla ise 660 litre daha fazla dizel yakıt almaya yettiği kaydedildi.

“Akaryakıttaki avantaj tek başına yeterli değil”

Açıklamada, akaryakıtta sağlanan fiyat avantajının önemli olmakla birlikte halkın genel ekonomik durumunun yalnızca yakıt fiyatları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

KKTC’de akaryakıt üzerindeki vergi yükünün düşük tutulmasının pompa fiyatlarının bölge ülkelerine göre daha uygun seviyede kalmasını sağladığı belirtilerek, bunun nakliye, turizm ve taşımacılık gibi sektörler açısından önemli bir avantaj oluşturduğu ifade edildi.

Bununla birlikte temel gıda maddeleri ve günlük tüketim ürünlerindeki yüksek fiyatların vatandaşın bütçesi üzerindeki baskıyı artırdığına işaret edildi.

Benzinciler Birliği, akaryakıtta uygulanan düşük vergi politikasının sürdürülmesinin yanı sıra çarşı ve pazardaki genel fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.