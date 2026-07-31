Bakan Berova mesajında şu ifadelere yer verdi.

“1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkının varoluş iradesini, özgürlüğünü ve devletine bağlılığını tarihe mühürlediği gündür.

Bu anlamlı tarihte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 50’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 68’inci kuruluş yıl dönümünü ve Kıbrıs’ın fethinin 455’inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz.

Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle yıllar boyunca maruz kaldığı baskı ve saldırılar karşısında teslim olmamış, millî birlik ve dayanışma içerisinde yürüttüğü mücadele sonucunda kendi devletini kurmuştur.

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında özgürce ve güven içinde yaşayabilmemiz, aziz şehitlerimizin fedakârlıkları, kahraman gazilerimizin mücadelesi ve halkımızın güçlü direniş iradesi sayesinde mümkün olmuştur.

Bizlere düşen görev, bu şanlı mücadeleden aldığımız güçle devletimize sahip çıkmak, millî birlik ve beraberliğimizi korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bırakmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum.”