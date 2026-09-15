Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs WEB TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak kamu maliyesi, 2027 bütçesi, öğrenci taşımacılığı, borçlanma ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2027 bütçesi için çalışmalar başladı

Kamu maliyesinin 2027 yılı hazırlıklarına başladığını açıklayan Berova, bütçeye ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çalışmaların 31 Ekim’e kadar tamamlanarak bütçenin Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasının hedeflendiğini belirten Berova, yeni bütçeyle gelecek yılın projelerinin ve mali yol haritasının ortaya konulacağını kaydetti.

Dünyanın ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Berova, küresel sorunların KKTC halkına mümkün olan en düşük düzeyde yansıması için çalıştıklarını söyledi.

Yıl sonuna kadar yapılacak ödemelere ilişkin planlamanın tamamlandığını açıklayan Berova, “Yıl sonuna kadar kamu maliyesinin mükellefiyetlerini her zamanki gibi yerine getireceğiz. Tüm unsurlar bu planın içerisinde var” dedi.

Okullardaki çalışmalar: “Üç ayda tamamlanmasını beklemek akla uygun değil”

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarda devam eden inşaat ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin de konuşan Berova, üç aylık yaz döneminde tüm çalışmaların tamamlanmasını beklemenin gerçekçi olmadığını söyledi.

İnşaatların devam etmesinin okulların güvenli olmadığı anlamına gelmediğini ifade eden Berova, gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak eğitimin devam edebileceğini belirtti.

Depremin ardından geçmiş yıllarda yapılması gereken birçok çalışmanın kısa zamanda tamamlanması için bir yol haritası oluşturulduğunu kaydeden Berova, hükümet ve Maliye Bakanlığı tarafından okul güçlendirme, bakım ve onarım çalışmaları için geçmiş yıllardan daha fazla kaynak ayrıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan ekonomik iş birliği protokolüne de bu yönde kaynak konulduğunu belirten Berova, iş insanları ve vatandaşların da okul çalışmalarına ciddi katkılar yaptığını ifade etti.

Öğrenci taşımacılığı: “Aklıselim galip gelecektir”

Öğrenci taşımacılığı konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Berova, güvenli taşımacılık amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamera, GPS ve araç muayenelerine ilişkin yeni şartların gündeme getirildiğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle bu uygulamaların artık daha ulaşılabilir hale geldiğini belirten Berova, çocukların güvenli taşınması açısından getirilen talepleri haklı bulduğunu ifade etti.

Maliye Bakanlığı’nın ödeme yapabilmesi için evrakların eksiksiz olması gerektiğine dikkat çeken Berova, geçmiş dönemde sözleşme, güzergâh ve izin belgelerinde eksiklikler ile taşıyıcı isimlerinde uyumsuzluklar bulunduğunu anlattı.

Berova, “Taşımacılar ‘Biz taşıdık, ödeyin’ diyor ancak usulüne uygun izin ve belgelerin Maliye’ye gelmesi gerekiyor ki ödeme yapılabilsin” dedi.

“Tarifelerde tatminkâr bir rakama ulaşıldı”

Taşımacılık tarifelerinin geçmiş yıllarda ocak veya şubat aylarında belirlendiğini hatırlatan Berova, bu yıl taşımacıların tarifelerin daha erken belirlenmesi yönünde talebi olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında pazar günü gerçekleştirilen görüşmede tarifelere yapılacak artış konusunda “tatminkâr bir rakama” ulaşıldığını belirten Berova, taşımacıların da görüşmeden memnun kaldığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile taşımacılar arasında daha sonra bazı sorunlar yaşandığını bildiklerini söyleyen Berova, “Çözülemez diye düşünmüyorum. Ek talepler gelmediği sürece tüm bu sistem kısa süre içerisinde kurulabilir” dedi.

Berova, 2027 yılında öğrenci taşımacılığı için hazırlanan bütçenin toplamda yaklaşık 2,2 milyar TL olmasının öngörüldüğünü belirterek, “Güvenli bir şekilde çocukların taşınabilmesi için tüm eksikler tamamlandığında ve evraklar düzgün ve eksiksiz geldiğinde bir noktada buluşacağız. Aklıselim galip gelecektir” ifadelerini kullandı.

“Borçlanma meselesi sürekli gündeme getirilip abartılıyor”

Kamu borçlanmasına ilişkin tartışmalara da değinen Berova, borçlanma rakamlarının kamuoyunda abartıldığını savundu.

Bir yıllık bütçe açığının 25,5 milyar TL olacağının ve bu miktarda borçlanma öngörüldüğünün daha önce açıklandığını hatırlatan Berova, uygulanan tasarruf tedbirleri ve gelir artırıcı önlemler sayesinde yıl sonunda bu rakamın 25,5 milyar TL’nin altında kalmasını beklediklerini söyledi.

Borçların çevrilmesinin yeni borçlanma gibi kamuoyuna sunulduğunu ifade eden Berova, küresel gelişmeler nedeniyle yeni ekonomik yüklerin ortaya çıkması halinde kamu maliyesinin zorlanabileceğini ancak Türkiye’nin desteğiyle gerekli adımların atılacağını kaydetti.

“Halkımız rahat olsun”

2027 bütçesinin borç stokunun azaltılması, sürdürülebilir hale getirilmesi ve kamu hizmetlerinin finansmanının sağlanması hedefleri doğrultusunda hazırlanacağını belirten Berova, mevcut bütçe hacminin yaklaşık 191 milyar TL olduğunu söyledi.

Berova, 2027 bütçesinin 220 milyar TL’nin üzerinde olacağını öngördüklerini ifade ederek, kamu maliyesinin yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

“Halkımız rahat olsun” diyen Berova, “Hem hükümet hem kamu maliyesi üzerine düşenleri yapmaktadır, yapacaktır. Biz başkaları gibi ‘ışığı göremedik, kaçıyoruz’, ‘maaşları taksitle ödeyeceğiz’ diyen bir yapıda olmadık, olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatları bugün değerlendirilecek

Akaryakıt fiyatlarına olası bir zam konusunda da konuşan Berova, henüz veriler görülmeden zam yapılıp yapılmayacağı konusunda bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Akaryakıt fiyatlarının vatandaşlara daha az yansıması için devletin önemli miktarda gelirden feragat ettiğini ifade eden Berova; KDV, gümrük vergisi, rıhtım harcı ve belediye katkı payının alınmadığını, ayrıca turizm ve Genel Tarım Sigortası Fonu’na yönelik bazı katkılardan da vazgeçildiğini söyledi.

Akaryakıt fiyatlarını artırmamak için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Berova, uluslararası gelişmelerin ve petrol fiyatlarındaki yükselişin ise KKTC’nin kontrolü dışında olduğunu vurguladı.

“İnsanımızın üzerine yük binmesin, insanımız sıkıntıya girmesin diye ciddi şekilde sübvanse ediyoruz” diyen Berova, buna rağmen mali dengelerin de korunması gerektiğine dikkat çekti.

Berova, bu haftaya ilişkin akaryakıt değerlendirmesinin bugün yapılacağını ve fiyatlarla ilgili kararın veriler incelendikten sonra şekilleneceğini söyledi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların hayat pahalılığına doğrudan yansıdığına dikkat çeken Berova, “Buradaki artışlar hayat pahalılığına etki ediyor, hayat pahalılığı da altı ayda bir toplumu vuruyor. Bu sarmalın kırılması lazım” dedi.

Türkiye’de enflasyonun da beklenen hızda gerilemediğine işaret eden Berova, enflasyonun yüzde 25-30 bandında sıkışmasının 2027 yılında KKTC ekonomisini de zorlayacağını ifade etti.