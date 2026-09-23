Maliye Bakanı Özdemir Berova, Yenidüzen gazetesinde yayımlanan “250 kişilik sınavsız, münhalsiz istihdam” başlıklı haberin “yalan ve mesnetsiz” olduğunu ifade etti.

Öte yandan Berova, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) belediyelerdeki istihdamlar üzerinden eleştirdi.

"'250 KİŞİLİK SINAVSIZ, MÜNHALSİZ İSTİHDAM' HABERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Berova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CTP’nin yayın organı olarak nitelendirdiği Yenidüzen gazetesinin “siyaseti itibarsızlaştıran en önemli kurum” olmasının düşündürücü olduğunu ifade etti.

“250 kişilik sınavsız, münhalsız istihdam” haberinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Berova, “Siyaset, halka hizmet etme makamıdır. Çamur atma siyasetiyle yol alabileceğini zanneden ana muhalefet partisi önce kendi belediyelerine yaptığı, yetkisiz ve oy devşirme amacı taşıyan tüm istihdamları açıklamalıdır” ifadelerini kullandı.

"CTP ÖNCE KENDİ BELEDİYELERİNE YAPTIĞI, YETKİSİZ VE OY DEVŞİRME AMACI TAŞIYAN 2 BİNE YAKIN İSTİHDAMI AÇIKLAMALIDIR"

Berova, CTP’li belediyelerde sınavsız ve münhalsiz şekilde gerçekleştirildiğini ifade ettiği “2 bine yakın istihdamın” partizanlık olduğunu da belirtti.

Yerel yönetimler reformuyla güçlendirilen belediye bütçelerinin siyasi istihdamlar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirten Berova, küçük siyasi partilerin desteğini almak amacıyla son 6 ayda yapılan istihdamların da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Berova ayrıca, hizmet amacıyla oy alan belediye başkanlarının “çıkar siyaseti uğruna” attığını belirttiği adımların kamuoyu tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Maliye Bakanı Berova tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"CTP’nin yayın organı olan Yenidüzen gazetesinin siyaseti itibarsızlaştıran en önemli kurum olması düşündürücüdür.

Yenidüzen gazetesinin '250 kişilik sınavsız, münhalsiz istihdam' haberi tamamen yalan ve mesnetsizdir.

Siyaset, halka hizmet etme makamıdır. Çamur atma siyasetiyle yol alabileceğini zanneden ana muhalefet partisi önce kendi belediyelerine yaptığı, yetkisiz ve oy devşirme amacı taşıyan tüm istihdamları açıklamalıdır.

CTP’li belediyelerin sınavsız, münhalsiz ve partizanca gerçekleştirdiği 2 bine yakın istihdam, açık bir partizanlıktır.

Yerel yönetimler reformu ile güçlendirdiğimiz belediye bütçelerinin siyasi istihdamlar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz.

Küçük siyasi partilerin desteğini almak amacıyla son 6 ayda yaptığınız istihdamlar ve hizmet amacıyla oy alan belediye başkanlarının çıkar siyaseti uğruna attığı adımlar, kamu vicdanında mutlaka değerlendirilecektir"