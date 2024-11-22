Tüm Global İş Dünyası Derneği (TÜMGİŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Kadooğlu ziyaretteki konuşmasında, derneğin global iş dünyasıyla bütünleşmek ve doğru projeleri doğru yatırımcılarla buluşturmak amacıyla kurulduğunu, kendi alanında birçok meslek dalında üyeleri ile geniş yelpazeye sahip olduklarını belirtti.

KKTC’de dâhil, dünyanın her yerinde Türk iş dünyasıyla hareket etmek için güçlü bir birlik oluşturma hedefinde olduklarının altını çizen TÜMGİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kadooğlu, çalışmaları hakkında Maliye Bakanı Berova’ya geniş bir bilgi sundu.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen sivil toplum kuruluşları ile bir arada olmanın önemine dikkat çekti.

Gelişen dünyada, Kıbrıs adasının jeopolitik öneminin her geçen gün daha da arttığını kaydeden Berova; “Doğu Akdeniz’de KKTC’nin ve Kıbrıs Türk Halkı’nın varlığı, tüm Türk Milleti içinde çok değerli ve kıymetli, aynı derecede deniz yollarının güvenliği içinde kilit bir coğrafya hasebiyle çok önemli” dedi.

Kıbrıs Rum kesiminin ambargoları nedeniyle KKTC ekonomisinin daha çok kapalı bir ekonomi olduğunu belirten Berova, bundan tek çıkış noktasının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirterek şunları söyledi;

“KKTC’de çeşitli alanlarda yatırım alanları mevcut. Bu olanakların geliştirilmesi, Ada’ya yatırım yapılması ve yine Ada’ya katma değer katarak üretimin artırılması hükümetimizin de arzuladığı ve desteklediği ana konulardan bir tanesi.

Bunun için gerek Maliye, gerekse Ekonomi Bakanlıklarımız, Türkiye Ticaret Bakanı Sn. Ömer Bolat ile sıkı ve yakın bir işbirliği ve yakın bir çalışma anlayışı içerisindeyiz.

Burada temel hedefimiz KKTC’deki iş insanlarımız ile Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki iş insanlarının yakın temas kurması, işbirliği yapması ve geliştirmesi” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova konuşmasının devamında, Türkiye’den gelen, TÜMGİŞ heyetinin KKTC’de, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve diğer sivil toplum örgütü temsilcilerini de ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Her iki ülkenin iş dünyasının ortak çalışmalarını önemsediklerini ve desteklediklerini söyledi.